Dortmund/München (ots) -Die neue Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU verpflichtet bald auch Unternehmen aus dem Mittelstand, über ihre Nachhaltigkeit zu berichten. Ein gemeinsames Angebot des Dortmunder IT-Dienstleisters Materna und des ESG-Software-Pioniers VERSO aus München unterstützt Unternehmen, ein zukunftsfähiges Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen - und sich so optimal für die nachhaltige Transformation aufzustellen."Wir bündeln unsere Change- und IT-Kompetenz mit der Nachhaltigkeitskompetenz von VERSO zu einem vollumfänglichen Angebot. Das Thema Nachhaltigkeit ist gesellschaftlich hoch aktuell und brisant, nachhaltiges Handeln für Unternehmen keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit", sagt Materna-CEO Martin Wibbe. "Daher sind wir froh, dass wir sie jetzt mit geballter Expertise bei ihren Herausforderungen in allen Unternehmensbereichen unterstützen können."Mit maßgeschneiderten Software-Lösungen Daten umfassend erheben und nutzenDie umfassende Datenerhebung sowie die damit verbundenen internen Prozesse stellen die größte Hürde für Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen dar. Genau hier setzt das Angebot von Materna und VERSO an: "Die dezentrale prozess- und systemübergreifende Datenerhebung durch Entwicklung maßgeschneiderter Software-Lösungen ist seit mehr als 40 Jahren die Kernkompetenz von Materna", erklärt Dinah Erdmann, Vice President Digital Strategy Consulting. Hinzu kommt die kundenindividuelle Beratung. "Wir bieten Unternehmen ein modulares Konzept für ihre nachhaltige Transformation."In Kombination mit der CSR-/ESG-Software von VERSO, die Materna in ihr Portfolio aufnimmt, entsteht die optimale Lösung. Mit ihr können Unternehmen auf Basis ihrer bestehenden IT und Datenlage ein wirksames Nachhaltigkeitsmanagement aufbauen und zeit- und kostensparend unter anderem eine Klimabilanz und einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen."Gemeinsam mit starken IT-Partnern schaffen wir die Twin Transformation des Mittelstands: Unsere Mission ist die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Die Kernexpertise von IT-Dienstleistern hingegen ist die digitale Transformation. Durch Partnerschaften ergeben sich daher logisch riesige Synergien für Unternehmen aus dem Mittelstand", sagt Andreas Maslo, Co-Founder und CEO von VERSO.IT meets Sustainability: Werte schaffen auf gemeinsamer WertebasisMit Materna und VERSO arbeiten jetzt zwei Unternehmen Hand in Hand, die sich den gleichen Grundprinzipien verschrieben haben, der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung. VERSO steht für Ganzheitlichkeit und praktische Expertise in Sachen Nachhaltigkeit und bietet seinen mittelständischen Kunden seit mehr als zehn Jahren Software und Services für ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement. "Wir freuen uns sehr, dass unser erster offizieller Partner in diesem Segment das werteorientierte und gleichzeitig innovationsstarke Familienunternehmen Materna ist", so VERSO-CEO Maslo."Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist fest in der DNA von Materna verankert - ökologisch, ökonomisch und sozial. VERSO hat eine sehr große Reputation in dem Bereich und ist daher der passende Partner für uns, um unsere Kunden auf dem Weg zu Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit optimal zu unterstützen", so Materna-CEO Wibbe.