Investieren in Batterieaktien: Diese blutjunge Aktie steht wahrscheinlich vor einer sensationellen Kurs-Rallye und ist spottbillig zu haben!

das Thema E-Mobility boomt auf allen Ebenen: Neben Elektroautos umfasst die Branche auch eBikes, eScooter, Elektro-Motorräder, -Nutzfahrzeuge und -Busse.

Wegen des Wachstums der Elektromobilitäts-Branche wird auch die Nachfrage nach Batterien und nach den hierfür benötigten Rohstoffen wie Lithium oder Kupfer stark ansteigen.

Heutzutage möchten alle Investoren ihr Engagement in der aufstrebenden E-Mobility-Industrie erhöhen, aber die richtige Option zu finden, kann schwierig sein.

Neben zwei aussichtsreichen Kupferprojekten in Nordamerika hat Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) nun auch zwei sehr verheißungsvolle Lithiumprojekte in seinem Portfolio!

Schauen wir zunächst auf die Kupferprojekte:

Das Kupfer-Projekt Sting

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) prosperierendes Kupfer-Projekt Sting umfasst insgesamt fünf Claims über eine Fläche von knapp 126 km², wo sich mehr als zehn behördlich dokumentierte Mineralvorkommen befinden.

Das Projekt liegt ~35 km nordöstlich von York Harbor Metals Inc. (Markt-kapitalisierung von ~80 Mio. USD) wie Sie nachfolgender Karte entnehmen können:

Das Kupfer-Projekt Sting ist unterteilt in mehrere Zonen, Zone 1 ist das Jumbo Projekt.

Jumbo befindet sich am Südufer des Jumbo Brook. Die Siedlung Trout River liegt 14 km nördlich des Gebiets. Der Zugang erfolgt über den Muskeg Trail vom Trout River oder per Helikopter vom Deer Lake.

Das Vorkommen befindet sich in gabbroischen und/oder mafischen Gängen des allochthonen Ophiolitkomplexes der Bay of Islands. Die Kupfermineralisierung tritt entweder massiv oder verstreut auf.

Mit Schlitzproben von 14 % Cu über 3 m und 9,3 % Cu über 10 m sticht die Jumbo-Lagerstätte besonders hervor - aus mehreren Gründen. Denn neben historischen Schätzungen, die von 13.400 Tonnen hochgradigen Erzes mit einem Gehalt von 14,7 % Cu ausgehen, liegt Jumbo, wie schon erwähnt, keine 35 km entfernt von York Harbour Metals Harbour Kupfer- Zink-Silber-Projekt, eine ehemals produzierende Mine.

Hier förderte York Harbour vor kurzem bei Bohrergebnissen erst noch u.a. sensationelle 0,93 % Cu, 0,66 % Zn, 1,36 g/t Ag, 0,03 g/t Au und 80,62 g/t Co über 34 m zutage.

Damit könnte sich Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) Jumbo-Ziel möglicherweise in einer sehr hochgradigen Kupferzone befinden, es deutet einiges darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Konzessionsgebieten ähnlich ist.

Neben der maximal prosperierenden Jumbo-Zone hat das Sting-Projekt unter anderem mit der Red Lode und der Lode #9 Lagerstätte noch viele andere gehaltvolle Ziele auf dem Radar, die mit 1,63 % Cu über 0,3 Meter, 1,88 % Cu über 0,6 m, 6,17 % Cu über 1,37 m, 1,07 % Cu über 0,7 m und 11,4 % Cu über 0,68 m bereits historisch hochgradig glänzen konnten .

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) besitzt noch ein weiteres vielversprechendes Kupferprojekt im Herzen von British Columbia:

Das Vent Kupfer - Projekt

Das Kupferkonzessionsgebiet Vent befindet sich im Bergbaugebiet Alberni auf Vancouver Island im Südwesten von British Columbia, etwa 51 Kilometer westlich von Port Alberni.

Das ca. 1.500 Hektar große Grundstück im Alberni-Mining-Bezirk in British Columbia ist durch einen direkten Zugang zur Hauptverkehrsstraße, nahe gelegene, vorhandene Explorations- und Bergbaudienstleistungen wie auch durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Kennedy River optimal in eine moderne Infrastruktur wie auch an die Wasserversorgung und an Wasserwege ein- und angebunden.

Die Exploration geht auf die frühen 1960er Jahre zurück, als anomale Kupferwerte in Flusssedimenten entdeckt wurden.

Vom 2021 wurden weitere Explorationsarbeiten auf dem Grundstück durchgeführt, einschließlich geologischer Kartierungen, Prospektionen, Probenahmen und geophysikalischer Bodenvermessungen (magnetische und VLF).

Insgesamt 124 Schürfproben (darunter sechs Proben zur Datenüberprüfung) und Gesteinssplitterproben wurden von Felsvorsprüngen und entlang von Forststraßen auf dem Grundstück entnommen. Von 124 gesammelten Proben waren 11 Proben Feldduplikate.

Von 124 Proben enthielt eine Probe 1,25 %, 21 Proben reichen von 1000 ppm bis 4750 ppm und 79 Proben reichen von 116 ppm bis 1000 ppm.

Die Probenergebnisse aus dem Jahr 2021 zeigen Kupfer im Bereich von 4,9 ppm bis 1,25 %, Silber 0,01 ppm bis 7,78 ppm (Gramm pro Tonne). 1975 ergab eine 3-Meter-Splitterprobe aus einer Scherzone 0,42 % Kupfer, einzelne Proben enthielten bis zu 2,45 % Kupfer.

Wie eingangs erwähnt hat Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) noch zwei sehr verheißungsvolle Lithiumprojekte in seinem Portfolio…

Das Scofield Lithium-Projekt in Ontario

Das Scofield Lithium-Projekt besteht aus 416 einzelligen Bergbauschürfrechten mit einer Fläche von rund 8.824 Hektar und befindet sich etwa 60 km südlich von Hearst.

Wie Sie nachfolgender Karte entnehmen können, liegt das Projekt direkt südlich des Lithiumprojekts von Brunswick Exploration (WKN: A2QEGP) mit einfachem Zugang über Forststraßen.

Bildquelle

Die 416 Claims wurden auf der Grundlage bevorzugter geologischer Umgebungen und historischer Kartierungen abgesteckt, und der größte Teil dieses Gebiets wurde wenig bis gar nicht erkundet.

Mit 17 Pegmatit Ausbissen auf dem Projekt zeigt das Lithiumprojekt Scofield Potenzial für eine Mineralisierung vom Lithium-Cäsium-Tantal Typ (LCT-Typ).

Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite machen etwa ein Viertel der weltweiten Lithiumproduktion, den größten Teil der Tantal Produktion und die gesamte Cäsiumproduktion aus.

Höhepunkte des Schofield Lithiumprojektes:

Angrenzend an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration

Das Hearst-Paket von Brunswick Exploration hat 5,15 % Li2O in historischen Chipproben gezeigt ( Pressemeldung von Brunswick Exploration Inc. vom 3. Oktober 2022 ).

Es gibt 17 kartierte Pegmatit Ausbisse auf dem Projekt, die bisher nicht gründlich auf LCT-Mineralisierung getestet wurden.

Das Lithiumprojekt Scofield befindet sich 15 km nördlich der Grenze der Subprovinz Quetico-Wawa. Es ist bekannt, dass diese tief verwurzelten regionalen Strukturen eine Rolle bei der LCT-Pegmatit Mineralisierung spielen.

Die Liegenschaft enthält eine Vielzahl von entwickelten Granitoiden und Pegmatiten vom Typ S, die von metamorphosierten Sedimenten (Paragneis) und Metavulkanen beherbergt werden.

Gestern lief dann die News über die Ticker das Vital Battery Metals sich ein weiteres Lithium-Projekt gesichert hat:

Vital Battery Metals ergänzt sein Lithium-Portfolio mit dem Erwerb des Lithiumprojekts Dickson Lake

Das Projekt besteht aus 464 Single-Cell-Mining-Claims mit einer Fläche von etwa 9.780 Hektar und liegt in der Nähe der Lithium-Lagerstätten Imagine Lithium und Georgia Lake. Mit den jüngsten Akquisitionen von Dickson und dem Lithiumprojekt Schofield besitzt das Unternehmen nun über 18.000 Hektar an aussichtsreichen Lithiumgrundstücken im Norden von Ontario.

Quelle: Pressemitteilung

Höhepunkte des Lithiumprojekts Dickson Lake:

Benachbart zum Projekt Georgia Lake von Rock Tech Lithium, das über eine angezeigte und abgeleitete Mineralressource von 14,8 Mio. Tonnen Li 2 O verfügt.

Die benachbarte Lagerstätte Jackpot von Imagine Lithium , die über eine historische Ressource von 2 MT Li 2 O verfügt und derzeit nach weiteren Lithiumzielen gebohrt wird.

Es gibt 25 kartierte Pegmatit-Aufschlüsse auf dem Projekt, die nicht gründlich auf LCT-Mineralisierung (Lithium, Cäsium und Tantal) getestet wurden.

Kartierte Pegmatite auf dem Projekt befinden sich in metasedimentären Migmatiten/Paragneissen und in felsischen Intrusiven. Dies ist ein ähnliches geologisches Umfeld wie bei anderen LCT-Pegmatit-Entdeckungen in der Unterprovinz Quetico (Lowther, Georgia Lake)

Seesedimentanomalien (Lithium/Cäsium) im nordöstlichen Teil des Projekts weisen auf das Potenzial für eine LCT-Mineralisierung hin.

Das Projekt befindet sich 50 km nördlich von Terrace Bay, Ontario, und ist über die Wintering Road und ein Netz von Forststraßen erreichbar.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Vital, kommentierte die nächste Projektakquisition wie folgt:

"Wir sind sehr stolz darauf, das Lithiumprojekt Dickson Lake in unser Portfolio aufzunehmen. Wir glauben, dass das Projekt in Bezug auf Kosten, Standort, kartierte Pegmatite, Straßenzugang, geologische Umgebung und geochemische Signaturen viele Anforderungen erfüllt. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir in den vergangenen zwei Wochen über 18.000 Hektar an aussichtsreichen Lithiumgrundstücken in der Nähe von Unternehmen wie Brunswick Exploration, Imagine Lithium und Rock Tech Lithium ohne zusätzliche Verwässerung erwerben konnten. Wir beabsichtigen, weiterhin ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Gelegenheiten aufzubauen, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken. Wir freuen uns darauf, den Aktionären in den kommenden Wochen einen detaillierten ersten Arbeitsplan vorzulegen."

Klicken Sie hier um mehr Details zur Projektübernahme zu erfahren

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) bietet seinen Anlegern ein vielfältiges Portfolio einzigartiger Projekte, die sich ausschließlich auf Nordamerika konzentrieren.

Derzeit bewertet der Markt die Aktie von Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) mit nur rund 16 Millionen CAN-$!

Enthaltene Werte: CA9284621005