Die Porsche AG hat die Erwartungen verfehlt. Umsatz und Gewinn lagen 2022 unter den Erwartungen der Analysten. Erste Reaktion: Die Aktie gab am Montag um rund fünf Prozent auf 108,90 Euro nach. Der Ausblick für 2023 jedoch stimmt. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan bleibt für die Aktie des Luxusauto-Herstellers optimistisch. 2022 machte Porsche ein Plus beim Umsatz von 13,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro. Analysten gingen im Vorfeld von 38,4 Milliarden Euro aus.Auch was das operative Ergebnis ...

