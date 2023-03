Nach dem größten Tagesverlust des DAX seit Mitte Dezember stehen die Signale am Dienstagmorgen auf Stabilisierung. Bereits an der Wall Street hatte sich das Geschehen etwas beruhigt, der Nasdaq 100 Index hatte sogar zugelegt. Der Finanzsektor, allen voran die Banken, war jedoch wegen des Ausfalls dreier US-Geldhäuser nochmals unter die Räder geraten. Aus diesem Grund war der DAX am Montag erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht. 30 Minuten vor Handelsstart notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...