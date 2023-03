Die US-amerikanische Society of Robotic Surgery and Crescent Healthcare (eine Sparte der Crescent Group of Companies) organisiert am 16. März 2023 in Dubai das erste Global Robotic MedTech Forum im Nahen Osten. Die Veranstaltung ist das erste globale Forum, bei dem weltweit renommierte Experten aus der Region zusammenkommen. Im Mittelpunkt werden die jüngsten Fortschritte in der Roboterchirurgie stehen einem schnell wachsenden Bereich, der das Gesundheitswesen grundlegend verändert.

His Excellency AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention (Photo: AETOSWire)

Auf dem Forum werden Minister, hochrangige Regierungsvertreter sowie Fachleute aus den Bereichen Gesundheitswesen, Forschung und Entwicklung sowie Investment über die Zukunft der robotergestützten Chirurgie und die führende Position der VAE im Gesundheitswesen diskutieren.

Seine Exzellenz AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, Minister für Gesundheit und Prävention der VAE, kommentiert: "Die Vereinigten Arabischen Emirate sind stolz darauf, Gastgeber des Global Robotic MedTech Forum zu sein, während wir die Herausforderungen des modernen Gesundheitswesens bewältigen. Durch den Einsatz von Technologie und Innovationskraft können wir die Behandlungsergebnisse für Patienten weiter verbessern und effizientere und effektivere Gesundheitslösungen für alle bereitstellen.

Dr. Vipul Patel, President der Society of Robotic Surgery und einer der erfahrensten Roboterchirurgen der Welt, erklärt: "Das Forum bietet eine einzigartige Plattform, um Wissen auszutauschen und innovative Lösungen kennenzulernen, die die Behandlungsergebnisse signifikant verbessern können."

Hamid Jafar, Chairman der Crescent Group of Companies, die die Veranstaltung organisiert, kommentiert: "Das Global Robotic MedTech Forum ist ein wichtiges Event, das die Branchenführer zusammenführt, um bedeutende Fortschritte im Gesundheitswesen voranzutreiben. Wir sind sehr erfreut, Gastgeber dieser Veranstaltung zu sein und den Austausch von Erkenntnissen und Wissen in diesem spannenden Bereich zu ermöglichen."

Dr. Fred Moll, Gründer von Intuitive Surgical und Pionier der Roboterchirurgie, erklärt: "Ich fühle mich geehrt, Teil des Forums zu sein und die Gelegenheit zu haben, mich mit anderen Innovatoren und Branchenführern über die Zukunft der robotergestützten Chirurgie auszutauschen.

Neeraj Agrawal, Vorstandsmitglied bei EndoQuest, sagt: "Diese Veranstaltung versammelt die weltweit besten und klügsten Köpfe in der Golfregion, und es ist uns eine besondere Freude, daran teilzunehmen."

Kurt Azarbarzin, CEO bei EndoQuest, fügt an: "Wir freuen uns, die neuesten Innovationen in der narben- und schnittfreien Roboterchirurgie präsentieren zu können, bei der flexible Roboter durch die natürlichen Körperöffnungen des Menschen eingeführt werden."

Eduardo Fonseca, Vorstandsmitglied bei XCath, kommentiert: "Von zukunftsweisender Bildgebung und Sensoren bis hin zu modernster Robotik und künstlicher Intelligenz bieten sich endlose Möglichkeiten zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und der Qualität der Pflege. Bei der Entwicklung bahnbrechender Technologien, die das Potenzial mitbringen, die Gesundheitsbranche zu transformieren, wird die Golfregion eine führende Rolle übernehmen."

Beim Global Robotic MedTech Forum werden einige der weltweit renommiertesten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Roboterchirurgie auftreten, darunter Dr. Chris Thompson, Professor an der Harvard University und Vorreiter bei der Entwicklung und Erprobung neuer robotergestützter Operationstechniken. Dr. Santiago Horgan, Director des Center for the Future of Surgery der UC San Diego, wird ebenfalls über seine Erkenntnisse berichten. Die Teilnahme dieser herausragenden Experten bekräftigt den Stellenwert des Global Robotic MedTech Forum als Plattform für den Wissensaustausch und die Weiterentwicklung der Robotermedizin.

Auf dem Programm des Forums stehen Vorträge von führenden Fachleuten dieses Gebiets, interaktive Podiumsdiskussionen und praktische Vorführungen der neuesten chirurgischen Robotersysteme. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Fortschritte auf diesem Gebiet zu informieren und aus erster Hand zu erfahren, wie die Roboterchirurgie das Gesundheitswesen weltweit verändert.

