Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor mit starken Verlusten geschlossen, der ATX musste eine relativ deutliche Einbuße von 4,1% hinnehmen und übertraf mit diesem Rückgang das relativ schwache europäische Umfeld noch deutlich. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang waren die regelrechten Einbrüche bei den im Index stark gewichteten großen heimischen Bankenwerten, so verzeichnete die Bawag einen regelrechten Kurseinbruch von 9,0%, für die Erste Group gab es einen Rückgang von 5,5% und die Raiffeisen Bank International musste um 3,7% nachgeben. Hintergrund der Verluste sind weiter die Entwicklungen rund um die in Schieflage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...