BIKE24 deckt mit länderspezifischen Angeboten nun mehr als 70 Prozent des gesamten europäischen Marktpotenzials ab

Hohe Erwartungen an Kunden- und Umsatzwachstum in dieser radaffinen Region Dresden, 14. März 2023 - BIKE24 startet mit neuen lokalisierten Onlineshops in die Radsaison. Mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erhalten ab sofort drei weitere radbegeisterte Nationen ein zielgerichtetes Angebot ohne Sprachhürden. Dafür hat BIKE24 jetzt auch Niederländisch in die Sprachauswahl aufgenommen. Nach der erfolgreichen Expansion in Spanien, Frankreich und Italien deckt die Fahrrad-Plattform, die zu den führenden in Europa gehört, mit diesem nächsten Rollout-Schritt nun mehr als 70 Prozent des gesamten europäischen Markpotenzials ab. "Mit den Benelux-Staaten treten wir in die vielleicht fahrradfreundlichste Region Europas ein. Amsterdam, Utrecht und Antwerpen gehören zu den Städten weltweit, die die beste Infrastruktur für Radfahrer bieten. Daher sehen wir in diesen Ländern ein hohes Wachstumspotenzial", berichtet Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. "BIKE24 besitzt in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg durch die Nähe zu Deutschland schon eine hohe Markenbekanntheit. Darauf können wir mit unserem lokalisierten Angebot nun aufbauen und erwarten, dass wir hier mittelfristig zu den Marktführern im Online-Handel rund ums Fahrrad gehören werden." Vor rund einem Jahr war BIKE24 mit länderspezifischen Onlineshops in Frankreich und Italien gestartet. Gemeinsam mit dem bereits zuvor gelaunchten Markt Spanien erreichten die südeuropäischen Länder 2022 ein Umsatzplus von mehr als 160 Prozent. Auch in der Benelux-Region erwartet die Fahrrad-Plattform nun starkes Wachstum mit dem Ziel, auch hier eine führende Marktposition zu belegen. Mit ihren ausgedehnten Radwegenetzen, Fahrradparkplätzen und Verleihsystemen in den Innenstädten sowie attraktiven Routen für Radsportler beispielsweise in Zeeland, den Ardennen oder entlang der Mosel bietet sie BIKE24 viel Potenzial für die weitere Expansion. Technologisch ist das Unternehmen dafür einen Schritt nach vorne gegangen um neue, länderspezifische Bezahlmethoden anzubieten. Durch den Launch der drei neuen länderspezifischen Shops ist BIKE24 nun in den wichtigsten Fahrradnationen Europas vertreten und deckt mehr als 70 Prozent des gesamten Marktpotenzials ab. Neben Zubehör und Kleidung verzeichnet das Unternehmen auch beim Online-Verkauf von Kompletträdern deutliche Zuwächse. In allen Bereichen kann BIKE24 mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Markenartikeln punkten. Das Shoppingerlebnis können nun auch Kundinnen und Kunden in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ohne sprachliche Hürden erleben. Dafür steht ihnen seit Neustem auch Niederländisch bei der Sprachauswahl zur Verfügung. Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier: Website Pressekontakt: Olga de Gast E-Mail: presse@bike24.net +49 151 27053924 Investor Relations: Moritz Verleger E-Mail: ir@bike24.net +49 151 24140166 Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.



