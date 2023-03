Weinfelden (ots) -Schwingen ist eine einzigartige Sportart und steht wie kaum eine andere für traditionelle Schweizer Werte. Auch für Lidl Schweiz haben Schweizer Traditionen einen hohen Stellenwert. Deshalb möchte Lidl Schweiz den Schwingsport unterstützen und sponsert auch dieses Jahr wieder zahlreiche Schwingfeste.Als in der Schweiz verankerter Lebensmittelhändler legt Lidl Schweiz grössten Wert auf lokale Traditionen und Sportarten. Schwingen ist von der Schweiz nicht wegzudenken. Deshalb unterstützt Lidl Schweiz den Schweizer Schwingsport schon seit Jahren. Vor 13 Jahren hat Lidl Schweiz begonnen, Christian Stucki zu sponsern, und wird die Zusammenarbeit, gar über seinen Rücktritt als aktiver Schwinger hinaus, fortsetzen. Seit März 2021 unterstützt Lidl Schweiz Samuel Giger als Hauptsponsor. Den weltweit einzigartigen Schwingsport will Lidl Schweiz nun noch weiter fördern. So engagiert sich der Detailhändler 2023 bei so vielen Schwingfesten wie noch nie zuvor. Das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest findet am Sonntag, 2. April in Altstätten, SG statt. Am letzten Aprilwochenende ist neben dem Thurgauer Kantonalen Schwingfest in Egnach TG auch das Bern-Jurassische Schwingfest in Saint-Imier JU. Lidl Schweiz sponsert mit dem Seeländischen Schwingfest am 10. und 11. Juni in Lyss und dem Bernisch Kantonalen Schwingfest am 24. und 25. Juni in Tramelan auch zwei Feste im Kanton Bern. Ebenfalls unterstützt wird das Appenzeller Kantonal Schwingfest am 7. bis 9. Juli in Oberegg AI. Lidl Schweiz tritt bei allen Festen auf höchster Sponsorenstufe auf.Es werden jeweils mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Spektakel auf dem Sägemehl ist garantiert. Optimal abgerundet werden die Veranstaltungen durch ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktivitäten, Spielen oder gar einer Chilbi.Schwingsport in der SchweizDer Schwingsport ist einzigartig und wird in dieser Form nur in der Schweiz praktiziert. Der Hosenlupf geniesst eine hohe Akzeptanz und begeistert die Schweizer Bevölkerung. Die "Bösen", wie die besten Schwinger auch genannt werden, messen sich an verschiedenen Schwingfesten mit ihrer Konkurrenz. Höhepunkt ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, welches alle 3 Jahre den besten Schwinger zum König kürt."Es freut uns sehr, dass wir als Partner zahlreicher Schwingfeste auftreten und so den Schwingsport unterstützen können. Schwingen ist eine moderne und beliebte Sportart, die aber das typisch Schweizerische bewahren konnte, und bildet so eine ideale Verbindung zwischen Tradition und Fortschritt. Diese Werte verbinden. Auch Lidl Schweiz sind Schweizer Traditionen sehr wichtig und wir möchten langfristig als moderner und national verankerter Lebensmitteilhändler auftreten", so Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz.Pressekontakt:Lidl SchweizMedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100904321