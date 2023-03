Der neue Planning Space beschleunigt Geschäftsplanungs-Workflows mit verknüpften Daten, für mehr Effizienz, Transparenz und Risikomanagement

Quorum Software (Quorum), ein weltweit führendes Softwareunternehmen für die Energiewirtschaft, kündigte heute die neueste Version seinerPlanning Space Application Suite innerhalb der Quorum Energy Suite an, der einzigen integrierten Plattform für die Unternehmensplanung, die speziell für die Komplexität und die Herausforderungen der Planung in der modernen Energiewirtschaft entwickelt wurde. Sie nutzt die Leistung der Cloud, um Energieunternehmen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treffen, und zwar mit der Sicherheit zuverlässiger und genauer Daten.

"Kapitaldisziplin ist wichtiger denn je, um Kapitalinvestitionen zu tätigen, die sich auf die Emissionen auswirken und die Versorgungskosten senken. Um dies zu erreichen, benötigt die Energiebranche hochentwickelte, robuste Planungstools, um agil und schnell handeln zu können", so Tyson Greer, Chief Product Officer von Quorum Software. "Durch die Nutzung der Cloud und einer einheitlichen Datenarchitektur ermöglicht Planning Space eine beschleunigte und gemeinsame Entscheidungsfindung, mit der Intelligenz, Kapital-, Finanz- und Rücklagen- sowie Ressourcenplanung besser aufeinander abzustimmen. Letztendlich können Unternehmen jetzt schneller, genauer und besser planen, um sowohl Umsatz- als auch Gewinnsteigerungen zu erzielen und gleichzeitig Netto-Null-Ziele zu erreichen."

Der neue Planning Space bietet mit einer dynamischen Planungsphilosophie, die mühsame Planungszyklen überflüssig macht, eine deutliche Verbesserung der Leistung und Skalierbarkeit, so dass die Benutzer ihre Produktivität maximieren und sich auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren können.

Die Suite integriert fünf Module, die die Arbeitsabläufe in der Unternehmensplanung mit verknüpften Daten für mehr Effizienz, Transparenz und Risikomanagement optimieren, darunter Kapitalplanung, Finanzplanung, Erdöl- und Energiewirtschaft sowie Rücklagen- und Ressourcenmanagement. Die Fähigkeit von Planning Space, standardisierte Inputs und Outputs zu konfigurieren, ermöglicht eine effiziente Portfoliokonsolidierung und -optimierung, unterstützt durch einen aktuellen Prüfpfad für eine bessere Einhaltung von Vorschriften und eine bessere Datenverwaltung.

Darüber hinaus bieten offene APIs Integrationsmöglichkeiten in die Quorum Energy Suite sowie in Tools von Drittanbietern, die erweiterte Workflows und Prozesse über die Kernmodule hinaus unterstützen.

Die wichtigsten Merkmale des neuen Planning Space beinhalten:

Benutzerfreundlichkeit auf Verbraucherniveau : Durch die Nutzung des Web-Paradigmas und jahrelanges Kundenfeedback bietet der neue Planning Space ein noch besseres Benutzererlebnis.

: Durch die Nutzung des Web-Paradigmas und jahrelanges Kundenfeedback bietet der neue Planning Space ein noch besseres Benutzererlebnis. Leistung der nächsten Generation: Die Plattform verarbeitet Daten wesentlich schneller als ihr Vorgänger.

Die Plattform verarbeitet Daten wesentlich schneller als ihr Vorgänger. Skalierbarkeit : Der neue Planning Space unterstützt größere, komplexere Datensätze ohne Leistungseinbußen, auch bei gleichzeitiger Nutzung.

: Der neue Planning Space unterstützt größere, komplexere Datensätze ohne Leistungseinbußen, auch bei gleichzeitiger Nutzung. Cloud-Optimierung: Nutzung der Cloud-Technologie für beispiellose Leistung, schnelleren Zugriff auf die neuesten Produktinnovationen und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Nutzung der Cloud-Technologie für beispiellose Leistung, schnelleren Zugriff auf die neuesten Produktinnovationen und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Nahtlose Integration: Verbesserte Integrationen zwischen den Modulen rationalisieren die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Offene APIs machen Planning Space für andere Produkte der Quorum Energy Suite und externe Tools von Drittanbietern zugänglich.

Über Quorum Software

Quorum Software ist ein weltweit führender Anbieter von Software für den Energiesektor und betreut mehr als 1.800 Kunden in 55 Ländern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Die Lösungen von Quorum fördern das Wachstum und die Rentabilität von Energieunternehmen, indem sie Menschen, Arbeitsabläufe und Systeme mit entscheidungsrelevanten Daten verbinden. Vor 25 Jahren haben wir die branchenweit erste Software für Buchhalter für Gasanlagen entwickelt, und heute optimieren unsere Lösungen die Geschäftsabläufe mit branchenweit führenden Datenstandards und Integrationen. Die globale Energiebranche vertraut auf die Experten und Anwendungen von Quorum, um die Energiewende erfolgreich zu meistern und dabei heute und in Zukunft einen Mehrwert zu schaffen. Für weitere Informationen schauen Sie bitte quorumsoftware.com.

