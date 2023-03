Die Passagierzahlen der Flughafen Wien Gruppe (Wien, Malta, Kosice) erhöhen sich im Februar 2023 mit 2.012.559 Reisenden um 85,2 Prozent. In Wien lagen sie mit 1.605.099 Reisenden um 83,6 Prozent höher als im Februar des Vorjahres (2022). Damit beträgt das Passagieraufkommen im Februar 2023 in der Gruppe 89,4 Prozent und am Standort Wien 86,1 Prozent im Vergleich zu Februar 2019 - und liegt somit nur leicht unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Den vollständigen Artikel lesen ...