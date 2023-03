Mülheim an der Ruhr (ots) -Die Osterzeit steht vor der Tür und das bedeutet vor allem: leckeres Essen und viel Zeit mit der Familie. Um Ostern zu einem unvergesslichen Fest für alle zu machen, bietet ALDI SÜD alles, was das Oster-Herz begehrt: Ob besondere Gourmet-Highlights, ein leckeres und günstiges Ostermenü oder auch große Gewinnchancen.Ausgezeichneter Gourmet-Genuss bei ALDI SÜDPassend zum Osterfest gibt es bei ALDI SÜD ab dem 17. März wieder die Spezialitäten der ALDI Eigenmarke "GOURMET FINEST CUISINE". Von traditionellen Lammfilets (11,99 Euro pro 400-g-Packung) über Zanderfilets (7,99 Euro pro 450-g-Packung) bis hin zu Herzogin-Kartoffeln (1,49 Euro pro 600-g-Packung) sind festliche Köstlichkeiten zum Original ALDI Preis erhältlich. Das bestätigt auch die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien. So wurde "GOURMET FINEST CUISINE" unter den Premium Handelsmarken als beste Eigenmarke (https://www.dtgv.de/awards/deutschlands-beste-marken-2022-eigenmarken-kundenzufriedenheit/) ausgezeichnet.Dass ALDI SÜD für Qualität steht, zeigt auch die Zusammenarbeit mit Feinkost Käfer: Denn zu diesem Osterfest sind ausgewählte Produkte der ALDI Eigenmarke "GOURMET FINEST CUISINE" erstmals in Kooperation mit Feinkost Käfer, einem der größten Feinkosthäuser Deutschlands, erhältlich. Dazu zählen:- Gourmet Iberico-Trio (https://www.aldi-sued.de/de/r.spanische-frittata.Article_RZ49055980000000.html) für nur 2,99 Euro pro 70-g-Packung- Gourmet Tagliatelle mit Trüffel (https://www.aldi-sued.de/de/r.tagliatelle-mit-champignons-und-spinat.Article_RZ49606480000000.html) für nur 2,29 Euro pro 250-g-Packung- Gourmet Schokotörtchen für nur 3,69 Euro pro 240-g-Packung/8StückWeitere Produkt-Highlights wie Dekor Möhren (1,99 Euro je 110g) zum Backen der ALDI Eigenmarke "Back Family" gibt es im ALDI SÜD Sortimentsflyer (https://prospekt.aldi-sued.de/sortimentsprospekt-maerz-2023/page/1).Oster-Menü von ALDI SÜD für unter 6 EuroWer noch Inspirationen für ein Oster-Menü (https://www.aldi-sued.de/de/aldi-inspiriert/fuer-geniesser/rezeptinspiration/ostermenue.html) braucht: Mit den ALDI SÜD Produkten lassen sich besondere Gerichte für jeden Geschmack kreieren, auch für den kleinen Geldbeutel. Das geht zum Beispiel mit einer Apfel-Sellerie-Suppe als Vorspeise, Herzogin-Kartoffeln mit Schweinefilet und Bohnensalat als Hauptspeise und einem Buttermilch-Kuchen als Dessert - und das für unter 6 Euro pro Person. Mit der Möhren-Quiche (https://www.aldi-sued.de/de/r.moehren-quiche.Article_RZ49035930000000.html) als vegetarische Alternative kostet das 3-Gänge-Menü nur etwa 2,50 Euro pro Person.Große Gewinnchancen mit dem ALDI SÜD OsterglückBei ALDI SÜD gibt es nicht nur Oster-Produkthighlights, sondern mit dem ALDI SÜD Osterglück auch über 1.000 attraktive Gewinne wie Reisen, iPhones oder Küchengeräte. Zusätzlich gibt es die Chance für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den Einkaufspreis zurückzugewinnen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Zwischen dem 20.03.23 und15.04.23 einkaufen, Kassenbon auf der Website hochladen und attraktive Preise gewinnen. Weitere Infos gibt es ab dem 20.03.2023 unter www.aldi-gewinnspiele.de/osterglueck.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/5462710