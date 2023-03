München (ots) -Mit Juergen Maurer, Sarah Bauerett, Maria Furtwängler, Dennenesch Zoudé, Leo Reisinger, Pegah Ferydoni, Manuel Rubey, Liam Noori, Salome Manyak, Elias Schneider, Luise Nolz, Lotta Herzog, Finjen Kiefer und Inge Maux"Familie kann gar nicht groß genug sein", begrüßt Oma die kleine Nina in ihrer neuen, nun dreizehnköpfigen Patchworkfamilie. Wie wahr dieser Satz doch ist! Erst recht an Weihnachten, wenn alle zusammen in die Berge fahren und den Alltag für ein paar wunderschöne Tage vergessen. Doch dieses Jahr ist Oma nicht mehr da, und die Erwachsenen haben offenbar alle vergessen, was Weihnachten bedeutet. Also machen sich die Kinder alleine auf den Weg nach Tirol ... Mirjam Unger inszeniert die zauberhaft-chaotische Weihnachtsgeschichte um Zusammenhalt, Gefühlslagen, Werte, Wahrheiten und Wunder nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus. Vor der Kamera von Sebastian Thaler versammelt sich ein hochkarätiges Ensemble: Es spielen Juergen Maurer, Sarah Bauerett, Maria Furtwängler, Dennenesch Zoudé, Leo Reisinger, Pegah Ferydoni, Manuel Rubey, Liam Noori, Salome Manyak, Elias Schneider, Luise Nolz, Lotta Herzog, Finjen Kiefer und Inge Maux. Die Dreharbeiten in Tirol und Wien dauern noch bis Ende März an.Zum Inhalt:Die achtjährige Nina (Lotta Herzog) liebt Weihnachten. Am schönsten ist es, wenn ihre dreizehnköpfige Patchwork-Familie zusammen feiert - so wie bis vergangenes Jahr, als ihre neue Oma (Inge Maux) noch lebte. Für das nahende Fest sieht es wenig rosig aus, denn die Vorweihnachts-Besprechung der sieben Erwachsenen endet im Streit. Als Stiefpapa Jerry (Juergen Maurer) mit ihr und ihrem 16jährigen Bruder Jeremy (Liam Noori) Heiligabend auf die Malediven fliegen möchte, fassen die Kinder einen Plan: Um beisammen sein zu können, machen sich alle sechs unbemerkt aus dem Staub Mit Jerrys Kreditkarten ausgestattet, geht es gut gelaunt an einen geheimen Ort. Jetzt beginnt für die zerstrittenen Eltern nicht nur die Suche, sondern auch das Nachdenken, warum ihre Kinder lieber miteinander als mit ihnen zusammen sein möchten."Operation Weihnachten" (AT) ist eine Koproduktion der Atalante Film (Produzentin: Maria Furtwängler) mit Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, FISA+ und Cine Tirol Film Commission für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl (ARD Degeto) sowie bei Andrea Bogad-Radatz und Georg Petermandl (ORF).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Kommunikation und Presse, Kerstin FuchsTel.: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMona Film, Gudrun SchulzTel. 0043 / 1 / 513111515, E-Mail: schulz@monafilm.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5462701