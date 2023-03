DJ GSK: China prüft Zulassung von Nucala bei Form von schwerem Asthma

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK hat für seine ergänzende Erhaltungstherapie Nucala in China die Zulassung für Patienten mit schwerem eosinophilem Asthma (SEA) beantragt. Der Antrag sei angenommen worden, teilte die GSK plc mit. Wenn die chinesische Arzneimittelbehörde das Medikament für die Behandlung von SEA zulässt, wäre dies die erste gezielte Behandlung in China für Erwachsene und Jugendliche mit dieser Krankheit.

Der Zulassungsantrag stützt sich den Angaben zufolge auf positive Daten aus einem Phase-3-Studienprogramm mit chinesischen Patienten und dem globalen SEA-Entwicklungsprogramm, das drei wichtige klinische Studien umfasste, in denen das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil des Medikaments nachgewiesen wurde.

In China sind schätzungsweise 46 Millionen Menschen von Asthma betroffen, davon 6 Prozent mit schwerem Asthma, und bei Patienten mit SEA besteht ein erhöhtes Risiko von sogenannten Exazerbationen - einer deutlichen Verschlechterung des Krankheitsbildes bei chronisch verlaufenden Erkrankungen - die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen, oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines potenziell tödlichen Anfalls.

Nucala ist derzeit in China für die Behandlung von Erwachsenen mit eosinophiler Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA), einer entzündlichen Gefäßerkrankung, zugelassen und wurde 2015 für die Behandlung von SEA in den USA zugelassen. Seitdem wurde es in der Europäischen Union und mehr als 25 weiteren Märkten als SEA-Therapie zugelassen.

