Nach einem zunächst schwachen Wochenstart hat sich die Aktie von BioNTech am Montag in die Pluszone vorarbeiten können. Am Ende gewann das Papier 1,8 Prozent auf 1297,77 Dollar. Auch am Dienstagmorgen präsentiert sich die Aktie freundlich. Derweil gibt das Unternehmen Gas, was sein Engagement in Afrika angeht.Mit der Ankunft der ersten Spezialcontainer in Ruanda rückt die Impfstoffproduktion des Mainzer Unternehmens BioNTech auf afrikanischem Boden wieder ein Stück näher. Sechs spezielle Schiffscontainer ...

