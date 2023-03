Shenzhen, China, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Yoose ist eine trendige Technologiemarke, die von einer Gruppe von Designern, Ingenieuren und Künstlern, die den Lebensstil der Zukunft erforschen, im Jahr 2020 gegründet wurde. Das leitende kreative Team legt Wert auf Originalität, verbindet Kunst und Technologie und hat sich der Schaffung von attraktiven und praktischen Produkten verschrieben, die dank innovativer Technologie zur künftigen Generation gehören. Im Jahr 2023 wird yoose den internationalen Markt betreten.In einer Branche, in der es lange Zeit keine technologischen Durchbrüche gab, kann einzigartiges Design die Wahrnehmung und Erfahrung der Verbraucher mit Produkten verändern und verbessern. Gleichzeitig konzentriert sich yoose auf die vielfältigen Lebensstile der Generation Z und untersucht die Verbindung zwischen Design und Funktionalität. Schließlich haben sie das Aussehen des Rasierers und die Einsatzmöglichkeiten des Produkts umgestaltet, sodass zahlreiche neue Kategorien entstanden sind, von der Produktverpackung über das Produktdesign bis hin zur Leistungsverbesserung. Durch das Design wird den Rasierern neue Dynamik verliehen, wodurch künftige Generationen ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und eine neue Lebensart definieren können.Die kreative Inspiration für jede Produktserie von yoose unterscheidet sich von der für traditionelle Produkte. So ist das Design des MINI rotary shavers von den stromlinienförmigen Scheinwerfern klassischer Sportwagen inspiriert und kombiniert Tragbarkeit und einzigartiges Legierungsmaterial, um den ersten doppelt rotierenden Körperrasierer aus einer Legierung zu schaffen. Außerdem hat yoose mehrmals erfolgreich mit Keith Haring zusammengearbeitet, wie z.B. bei dem yoose x Keith Haring MINI shaver und yoose x Keith Haring High-speed hair dryer (exklusiv in China). Für die Zukunft sind weitere intensive kreative Kollaborationen mit den Bereichen Kunst und Kultur geplant.Die Serie TRIPLE shaver von yoose - "T1-C" - hat nur noch eine Taste und einen Ladeanschluss, und die Gesamtform ist ganzheitlich, einfach und intuitiv. Die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Leistung des Produkts und das Gehäuse des Rasierers sind extrem komprimiert. Die Produkte der Serien MINI shavers und TRIPLE shaving wurden mit dem Red Dot Award, iF Design Award, International Good Design Award und G-mark Good Design Award ausgezeichnet.In Zukunft wird sich yoose zu einem umweltfreundlichen Unternehmen für Körperpflegeprodukte entwickeln, die traditionelle Körperpflegeindustrie weiter verändern und das klassische und trendige Designkonzept beibehalten. Darüber hinaus hat yoose viel in Forschung und Entwicklung investiert und sich auf effizientere, hochwertigere und bessere Produkte konzentriert, um den Verbrauchern auf der ganzen Welt ein besseres Lebensgefühl zu bieten.https://www.yoosetech.comWu Stevenpr@xivolife.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2030830/yoose.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2030831/yoose_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-erfinder-des-trendigen-tragbaren-rasierers-301769327.htmlOriginal-Content von: yoose, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169146/5462744