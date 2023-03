Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Tokio; Präsident CEO: OZAWA Satoshi) gab heute bekannt, dass ihr Indoor Residual Spray (IRS) zur Malariabekämpfung, VECTRONTM T500, von der WHO präqualifiziert wurde*1)

VECTRONTM T500 ist ein neues IRS-Produkt, das TENEBENALTM enthält, den weltweit ersten Meta-Diamid-Wirkstoff (IRAC-Gruppe 30), der von Mitsui Chemicals Agro entwickelt wurde und sich in seiner Wirkungsweise von bestehenden Vektorkontrollprodukten unterscheidet.

Mosquitoes in Bugesera district, Rwanda. Photographed by Mitsui Chemicals Agro.

VECTRONTM T500 unterstützt die Rotation von Insektiziden im Einklang mit bewährten Praktiken des Insektizidresistenzmanagements, was für die langfristige Wirksamkeit von Vektorkontrollmitteln entscheidend ist. VECTRONTM T500 hat eine hervorragende Wirksamkeit gegen Malariamücken, einschließlich Stämme und Populationen, die gegen Pyrethroide und einige andere Insektizide resistent sind. Es wirkt auf einer Vielzahl von Wandoberflächen, einschließlich Lehm, und zeigt eine lang anhaltende Wirksamkeit.

VECTRONTM T500 ist nicht abstoßend, geruchlos und rostfrei und hat eine geringe akute Toxizität für Säugetiere. Es wird in leicht zu handhabenden 50-g-Aluminiumbeuteln geliefert.

Mitsui Chemicals Agro wird VECTRONTM T500 ab 2023 in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara einführen, und zwar in Übereinstimmung mit den dortigen Anwendungsbedingungen.

OZAWA sagt: "Mitsui Chemicals Agro ist ein forschungsorientiertes Chemieunternehmen, das Produkte zur Bekämpfung von Malaria-Vektoren entwickelt, um Menschenleben zu retten. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und den Einsatz innovativer, hochwertiger Produkte Lösungen für gesundheitliche Herausforderungen zu bieten. Wir setzen uns für die Ausrottung der Malaria ein und freuen uns über die Einführung von VECTRONTM T500. Wir wissen die Unterstützung aller unserer Interessengruppen und Partner bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins zu schätzen."

Justin McBeath, CEO von IVCC, fügte hinzu: "IVCC wurde mit dem Ziel gegründet, mit Partnern wie Mitsui Chemicals Agro zusammenzuarbeiten, um die Verfügbarkeit neuer Insektizide für die öffentliche Gesundheit zu beschleunigen, die dazu beitragen werden, der erheblichen Bedrohung durch Insektizidresistenzen bei Malariaüberträgern zu begegnen. Wir freuen uns, Mitsui Chemicals Agro bei der PQ-Listung dieses wichtigen bahnbrechenden Produkts unterstützt zu haben, das einen weiteren wichtigen Meilenstein im Kampf gegen Malaria darstellt."

Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Mitsui Chemicals Agro ist ein forschungs- und entwicklungsorientiertes Unternehmen, das weltweit Lösungen mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Agrochemie anbietet. Das Unternehmen blickt auf eine rund 100-jährige Geschichte zurück, die mit der Herstellung und Freigabe der ersten synthetischen Agrochemikalie in Japan begann. Mitsui Chemicals Agro hat durch das PPM-Geschäft (Professional Pest Management) mit einzigartigen Wirkstoffen und formulierten Produkten einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und einem angenehmen Leben geleistet. Mitsui Chemicals Agro ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Mitsui Chemicals (Tokio:4183, ISIN: JP3888300005) mit einem Jahresumsatz von 1.612 Milliarden Yen im Geschäftsjahr bis März 2022.

IVCC

IVCC ist die einzige Produktentwicklungspartnerschaft (Product Development Partnership, PDP), die im Bereich der Vektorkontrolle tätig ist. IVCC wurde 2005 durch einen anfänglichen Zuschuss der Bill Melinda Gates Foundation in Höhe von 50 Mio. USD an die Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) gegründet, die seitdem die Aktivitäten von IVCC kontinuierlich unterstützt. Als eingetragene Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich wird das IVCC auch von UK Aid, USAID und der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit finanziert, um mit den Interessengruppen zusammenzuarbeiten und die Entwicklung neuer und verbesserter Insektizide und Formulierungen für die öffentliche Gesundheit zu fördern, um das schnell wachsende Problem der Insektizidresistenz zu bekämpfen. Darüber hinaus wird das IVCC auch von Unitaid und dem Global Fund finanziert, um katalytische Marktzugangsprojekte wie NgenIRS und das New Nets Project durchzuführen, die die rasche und umfassende Einführung innovativer Vektorkontrollmaßnahmen unterstützen. Das IVCC bringt Partner aus der Industrie, dem öffentlichen Sektor und der Wissenschaft zusammen, um neue Lösungen zur Verhinderung der Übertragung von Krankheiten zu entwickeln. Durch die Bündelung von Ressourcen und die Ausrichtung auf praktische wissenschaftliche Lösungen beschleunigen wir den Prozess von der Innovation zur Wirkung.

