Porsche mit positiven Geschäftszahlen & kostenlose Einblicke in die Energiemärkte

Porsche erzielt im vergangenen Geschäftsjahr Rekordergebnisse. Neben der Elektro Mobilität empfindet Porsche E-Fuels als besonders wichtig.



Am heutigen Montag morgen legte der Sportwagen-Hersteller Porsche seine Jahreszahlen vor - und diese konnten durchaus überzeugen. Bei einem um knapp 14 % gestiegenen Umsatz im vergangenen Jahr, konnte die operative Umsatzrendite auf einen Wert von 18% zulegen. Grund hierfür sind unter anderem die gestiegenen Preise im vergangenen Jahr. Die Zahl ausgelieferter Fahrzeuge konnte lediglich um 2,6 Prozent auf 310.000 Fahrzeuge zulegen. Der Konzern peilt eine Ausschüttung von 911 Millionen Euro für die Stammaktien an, was einer Dividende von 1,00 EUR je Stammaktie entspricht. Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Konzern einen Umsatz von rund 41 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Zudem gab der Konzern auch bekannt, wie der Übergang in die Elektromobilität aussehen soll. Bis 2030 sollen 80% der von Porsche produzierten Autos, elektrisch betrieben sein. Nichtsdestotrotz legt Porsche auch weiterhin einen hohen Wert auf E-Fuels. Der Konzern investiert momentan in eine Großanlage für Wind- und Sonnenergie, welche den Strom für die Produktion für E-Fuels liefern soll.









