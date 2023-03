Die neuen Open-Q-Chipsatzmodule verwenden System-on-Chip-Produkte von Qualcomm und stellen eine umfassende, kostengünstige Lösung für alltägliche Robotik- und IoT-Produkte dar

IRVINE, Kalifornien, March 14, 2023(NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, sofort einsatzbereiten Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) und den Markt für intelligente IT, hat heute die Erweiterung seiner Open-Q-Familie um die neuen Einstiegs-Chipsatzmodule Open-Q 2210RB und Open-Q 4210RB System-in-Package (SIP) sowie die dazugehörigen Open-Q RB1 und RB2 Entwicklungskits angekündigt. Die beiden SIP-Module sind Footprint-kompatibel, was Flexibilität bei der Wahl der Hardware ermöglicht. Sie werden zudem in einer Yocto-Projekt-Umgebung angeboten, die für Entwickler geeignet ist, um ein auf dem Linux-Kernel basierendes Betriebssystem für ihre Embedded- und IoT-Geräte zu erstellen.



Die SIP-Module werden von den Qualcomm® QRB2210 und Qualcomm® QRB4210 System-on-Chip (SoC)-Einheiten von Qualcomm Technologies Inc. angetrieben. Durch die Nutzung heterogener Rechenkapazitäten mit mehreren spezialisierten Rechenkernen bieten sie Hochleistungsrechner mit geringerem Stromverbrauch.

"Als Teil unseres führenden Robotik-Portfolios bieten der Qualcomm QRB2210 und der Qualcomm QRB4210 eine umfassende, kosteneffiziente Lösung für die schnelle Umsetzung alltäglicher Robotik- und IoT-Projekte", so Dev Singh, Vice President of Business Development und Leiter des Bereichs Building, Enterprise and Industrial Automation bei Qualcomm Technologies Inc. "Wir freuen uns, mit Lantronix zusammenzuarbeiten und die industrietauglichen System-in-Package-Module des Unternehmens zu unterstützen, um das Produktdesign zu vereinfachen und es den Kunden zu ermöglichen, die Markteinführungszeit ihrer Lösungen weiter zu verbessern."

Berg Insights prognostiziert, dass bis 2026 weltweit rund 260 Millionen Serviceroboter im Einsatz sein werden, mit einer kumulativen jährlichen Wachstumsrate von 24 Prozent. Berg Insights prognostiziert, dass die drei größten Volumensegmente Bodenreinigungsroboter, UAVs und Roboterrasenmäher sind.

"Die Low-Power-Fähigkeiten von Qualcomm Technologies verbessern die Akkulaufzeit in diesen Anwendungen durch die Integration von leistungsstarken heterogenen Rechenfunktionen und Konnektivität", erklärt Brian Jaroszewski, Director of Product Line Management bei Lantronix.

"Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Entwicklungslösungen anzubieten und die schnelle und kosteneffiziente Markteinführung innovativer IoT- und Roboterlösungen zu unterstützen", bestätigt Paul Pickle, CEO von Lantronix.

Lantronix Open-Q 2210RB und 4210RB SIP-Module und Open-Q RB1/RB2 Entwicklungskits

Das kompakte Open-Q 2210RB SIP-Modul (35 mm x 35 mm) ist eine Einstiegslösung und eignet sich ideal für die Entwicklung industrieller IoT-Anwendungen mit verbesserter Leistung und erweiterten Grafikfunktionen. Das Open-Q 4210RB ist ein erschwingliches, kompaktes (36 mm x 36 mm), produktionsreifes SIP-Chipsatzmodul, das Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI), lebendigen Grafiken und dynamischen Kamerafunktionen versorgen kann. Die Open-Q RB1 und RB2 Entwicklungskits unterstützen die SIP-Module für die schnelle Prototypenerstellung von innovativen neuen Produkten. Das Open-Q RB2 Entwicklungskit wird auf der Embedded World 2023 in Nürnberg, Deutschland, vom 14. bis 16. März 2023 sowohl am Stand von Lantronix (Halle 3, Stand 627) als auch am Stand von Arrow Electronics (Halle 3, Stand 135/138) im Bereich von Qualcomm Technologies ausgestellt.

Maximierung der Anwendungsentwicklung mit Lantronix Engineering Services

Zur Unterstützung bei der Entwicklung intelligenter IoT-Produkte bietet Lantronix Engineering Services eine IoT-Produktentwicklung, die unvergleichliches Fachwissen und bewährte Best Practices für die Produktentwicklung bereitstellt, um den Kunden des Unternehmens zu helfen, ihre technischen Ziele zu erreichen und Produkte schnell zum Prototyp und auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette von produktionsreifen Edge KI-Computing-Lösungen, einschließlich multidisziplinärer technischer Dienstleistungen.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer Komplettlösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, die Markteinführung zu beschleunigen und die Betriebszeit und Effizienz zu erhöhen, indem es zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent Edge IoT- und Remote Management Gateway-Lösungen anbietet.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen erheblich die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automotive, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix .

