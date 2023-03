Der deutsche Leitindex hat seine Verlustserie fortgesetzt und am gestrigen Montag 3% an Wert verloren. Rückblick: Tiefroter Wochenstart für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen schon am Freitag 1,3% eingebüßt hatten, brachen die Kurse gestern erneut ein. Dabei fiel der Index nahezu ungebremst unter die 15.000er-Schwelle und setzte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...