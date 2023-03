Koblenz (ots) -Die Bundeswehr erhält digitalfähige Kabelbautrupps zur autarken Verkabelung und Netzanbindung von Gefechtsständen. Die ersten vier Rüstsätze dieser sogenannten Netzservicetrupps (NServTrp) wurden kürzlich durch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), nur acht Monate nach Vertragsschluss mit der Firma Leonardo, übernommen. Mit den 43 bestellten Rüstsätzen soll sowohl das Deutsche Heer als auch der Bereich Cyber- und Informationsraum flächendeckend ausgestattet werden.Die NServTrp sind digitalfähige Kabelbautrupps, die die autarke Netzanbindung sowie die Herstellung von eigenen Zugangsnetzen über Entfernungen von bis zu zwei Kilometer ermöglichen. Diese Rüstsätze sollen die Gefechtsstände schnell und bedarfsgerecht verkabeln und anbinden.Dazu sind die NServTrp in Kabinen mit ISO-Beschlägen verbaut, sodass die Rüstsätze flexibel mit entsprechenden Fahrzeugen transportiert und - auch aufgeladenen Zustand - mobil genutzt werden können. Sowohl das Kabinenheck als auch die Seitenwände sind aufklappbar und das Material ist im Regal- und Verstausystemen verbaut.Diese ersten vier von 43 Rüstsätze sollen nun zeitnah an das Heer ausgeliefert und zunächst für die Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) genutzt werden.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5462802