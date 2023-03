Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich, dass G2 das Unternehmen als Top-Performer in drei Kategorien auf seiner G2 2023 Best Software List auszeichnet. G2 ist das weltgrößte Portal für unabhängige User-Reviews im Software-Bereich.Foxit wurde von G2 in insgesamt drei Kategorien ausgezeichnet. Foxit PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) erhielt Auszeichnungen für Best Office Products und Top Design Products. Foxit selbst wurde als eine der besten Global Software Companies geehrt. Bei den G2 Best Software Awards werden die weltweit besten Softwareunternehmen und -produkte auf Grundlage authentischer, aktueller Bewertungen von echten Nutzern und Nutzerinnen bewertet."Foxit freut sich sehr über seine starke Platzierung in der G2 Top 100 Best Software List, da G2 sich auf echte Kundenrezensionen und -erfahrungen stützt", so Frank Kettenstock, CMO von Foxit. "Als Unternehmen sind wir stets bestrebt, unseren Kund*innen durch ständige Innovation, hervorragenden Kundensupport und erschwingliche Produkte die bestmögliche Erfahrung zu bieten."Ausgezeichnet von echten Nutzern"Zwar veröffentlicht G2 jedes Jahr die Best Software Awards, aber in Wirklichkeit stammen die Auszeichnungen von Kunden*innen", sagt Sara Rossio, Chief Product Officer bei G2. "Diese Auszeichnungen stellen einen Vertrauensbeweis von echten Software-Nutzer*innen dar und heben diejenigen hervor, die sich unter Tausenden von Unternehmen an die Spitze gesetzt haben. Mit mehr als 2 Millionen verifizierten Software-Bewertungen, den meisten an einem einzigen Ort, bietet unser Marktplatz mehr als 145.000 Produkte und Dienstleistungen in 2.100 verschiedenen Kategorien. Herzlichen Glückwunsch an alle Ausgezeichneten, denn die Käufer*innen werden sich auch im kommenden Jahr auf diese Auszeichnungen als vertrauenswürdige Quelle für ihre Softwareentscheidungen stützen."Foxit PDF EditorMit dem Foxit PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) können User*innen mittels leistungsstarker und dennoch einfacher Workflows auf dem Desktop, auf mobilen Endgeräten und in der Cloud professionelle PDFs erstellen - ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Foxit (https://www.foxit.com/de/) PDF Editor ist eine kostengünstige Lösung für Geschäftsleute, die sicher mit PDF-Dokumenten und -Formularen arbeiten möchten. Er bietet eine funktionsreiche Plattform zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Zusammenarbeiten, Freigeben, Schützen, Organisieren, Exportieren, OCR und Signieren von PDF-Dokumenten. Zudem vereinfacht die Integration von Foxit eSign das elektronische Unterzeichnen von Dokumenten wesentlich.Foxit PDF Editor bietet User*innen zahlreiche Vorteile und Funktionen, darunter:- Schnelles und einfaches Aktualisieren von PDF-Dokumenten- Integration mit Foxit eSign zum:- Erstellen, Bearbeiten und Unterschreiben rechtsverbindlicher Dokumente, ohne Foxit PDF Editor zu verlassen- Einfachen Einholen von Unterschriften von mehreren Kontakten und Verwalten eines eSignatur-Workflows- Export von PDF in gängige Dateiformate- Bearbeiten von PDF-Dateien und -Seiten- Versehen von PDF-Dateien mit Anmerkungen, gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit- Erstellen von PDF-Dokumenten, -Formularen und -Portfolios- Schutz von Informationen in vertraulichen Dokumenten- Verbesserte Barrierefreiheit von Dokumenten durch assistive TechnologienÜber FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.Pressekontakt:Daniel AuerPER Agency GmbH+49 30 609 805 613daniel.auer@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5462796