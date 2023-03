Nach den starken Kursverlusten vom Vortag kommt es heute am deutschen Aktienmarkt zu einer leichten technischen Gegenbewegung. Allerdings droht am Nachmittag schon wieder neues Ungemach, wenn die Februar-Daten zu den US-Verbraucherpreisen veröffentlicht werden. Aus technischer Sicht steht die 15.000-Punkte-Marke im Mittelpunkt.Die US-Daten werden hoffentlich Aufschluss darüber geben, ob die Inflation in den USA weiter auf dem Rückzug ist. Aus Anlegersicht wäre es wünschenswert, wenn der Druck auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...