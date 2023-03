Köln/Berlin (ots) -Seit heute präsentiert sich die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wieder Besucherinnen und Besuchern auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln. Dabei markiert das Jahr 2023 das 100-jährige Jubiläum der größten und wichtigsten Dentalschau der Welt.BZÄK-Präsident Prof. Dr. Christoph Benz gratuliert der IDS zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum: "100 Jahre IDS sind ein großartiger Meilenstein, der die Wichtigkeit der Messe belegt. Die Bundeszahnärztekammer als langjähriger Partner freut sich, auch bei der 40. Auflage der Messe wieder dabei zu sein und sich mit Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Fachbesuchern aus der ganzen Welt auszutauschen. Der Verband der Deutschen Dental-Industrie (VDDI), die Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie (GFDI) und die Koelnmesse haben gemeinsam die IDS auch in schwierigen Zeiten auf Kurs gehalten - zuletzt bei den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Daher ist die Jubiläums-IDS auch ein willkommener Re-Start nach vielen Einschränkungen und Auflagen."Die BZÄK hat zusammen mit ihren Partnern - Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), Zahnärztliche Mitteilungen (zm), Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ), Bundesverband der Zahnmedizinstudierenden in Deutschland (bdzm), Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland (BdZA) und Verein für Zahnhygiene (VfZ) - ein abwechslungsreiches Programm für die IDS zusammengestellt.Einen Überblick über das Programm am Stand (Halle 11.2, Gang O/P, Stand 50/69) und weitere Informationen gibt es hier: https://www.bzaek.de/service/veranstaltungen/ids-2023.htmlDie alle zwei Jahre von der BZÄK organisierte Konferenz zahnärztlicher Hilfsorganisationen findet am 17. März ebenfalls wieder im Rahmen der IDS statt: https://ots.de/Rcw4MMBildmaterial der BZÄK auf der IDS unter: http://www.irmler-archiv.de/bzaek.htmlPressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30852/5462842