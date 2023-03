Die Einführung des LCD 4 eines am Körper zu tragenden Detektors für toxische Chemikalien zusammen mit der ersten Erweiterung seiner Art XID erhöht die Vielseitigkeit des Detektors und ermöglicht die Identifizierung von Spuren hochgiftiger chemischer Stoffe, Narkotika und Sprengstoffe einschließlich Fentanyl und Novichok

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Bedrohungserkennung und Sicherheitsüberprüfung, kündigt heute die Einführung seines neuesten Erkennungsgeräts für chemische Kampfstoffe an, den Lightweight Chemical Detector (LCD) 4, der die LCD XID -Erweiterung ergänzt. Damit werden die Erkennungsmöglichkeiten des LCD auf Straßendrogen, Sprengstoffe, Arzneimittel und andere hochgiftige chemische Bedrohungen erweitert.

Die Fähigkeit des LCD kann durch Einsetzen des Detektors in die XID-Halterung umgewandelt werden, wodurch sich das Dampfdetektionsgerät sofort in einen robusten mobilen Spurendetektor verwandelt, der in jedem CBRNe-Szenario (chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosive Stoffe) eingesetzt werden kann.

Der XID wurde als direkte Antwort auf den Wunsch bestehender LCD-Kunden entwickelt, die Fähigkeiten des Detektors an das sich ständig weiterentwickelnde globale Bedrohungsumfeld anzupassen, das den Bedarf an der Detektion und Identifizierung kleinster Mengen supergiftiger Bedrohungen wie Fentanyl und Nowitschok vorantreibt.

Die LCD-Serie ist der weltweit am häufigsten eingesetzte persönliche Chemikaliendetektor. Über 100.000 Detektoren sind bei Betreibern in 58 verschiedenen Ländern im Einsatz. Der größte Betreiber ist das US-Verteidigungsministerium mit seinem Joint Chemical Agent Detector (JCAD) Program. Der LCD und der LCD XID wurden in den Laboratorien der Organisation für das Verbot chemischer Waffen getestet und gelten als Maßstab für den persönlichen Schutz vor toxischen chemischen Bedrohungen.

Smiths Detection's Defence Market Director, Michael Lea, sagte: "Der LCD 4 und der XID wurden entwickelt, um auf die sich verändernde Bedrohungslage zu reagieren. Der XID gibt CBRNe- und HAZMAT-Operateuren die Möglichkeit, ein weitaus breiteres Spektrum von Bedrohungen zu detektieren und zu identifizieren, denen sie bei ihren täglichen Einsätzen begegnen können. Der XID ist ein großartiges Beispiel für die Fähigkeit von Smiths Detection, Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und uns helfen, unsere Mission zu erfüllen, die Welt sicherer zu machen."

Der LCD 4 und XID werden auf dem Security Policing Event in Farnborough, UK, vom 14. bis 16. März ausgestellt (Stand C87).

ÜBER SMITHS DETECTION:

Smiths Detection, ein Geschäftsbereich der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Inspektions- und Detektionstechnologien für die Märkte Luftverkehr, Häfen und Grenzen, Streitkräfte und städtische Sicherheit. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in diesem Bereich bieten wir die notwendigen Lösungen, um die Gesellschaft vor den Gefahren zu schützen, die von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, toxischen chemischen Stoffen und Drogen ausgehen und helfen so, die Welt sicherer zu machen.

