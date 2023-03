NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Volkswagen-Vorzugsaktie nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch am Ausblick auf 2023 habe sich kaum etwas geändert./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 04:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 04:14 / EST

DE0007664039