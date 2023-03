Splio und Tinyclues bündeln ihre Kräfte, um die Deep-Learning-Intelligenz von Tinyclues in die CRM-Plattform von Splio einzubinden und zum europäischen Marktführer für KI-gestütztes CRM zu werden

Splio, CRM-Experte und Entwickler der SaaS-Marketing-Plattform Individuation®, gibt die Übernahme von Tinyclues, bekannt, dem Spezialisten für prädiktives SaaS-Marketing auf der Basis von Deep-Learning-KI. Diese Übernahme erfüllt das gemeinsame Ziel, Marken in die Lage zu versetzen, auf einfache Weise groß angelegte, hyper-personalisierte Marketingpläne zu orchestrieren

On the left, David Bessis (Tinyclues) and on the right, Mireille Messine (Splio) (Photo: Splio)

Splio betreut über 400 Marken, darunter Decathlon, Longchamp und Orange, und arbeitet seit 2021 an der Entwicklung seiner eigenen Marketing-Lösung Individuation®. Diese auf maschinellem Lernen (KI) basierende Lösung geht die doppelte Herausforderung an, die derzeit im Bereich CRM besteht: Wie kann man das Kundenerlebnis individuell gestalten und gleichzeitig Vermarktern eine einfache Lösung für eine groß angelegte Orchestrierung bieten?

Das technologische Leistungsvermögen der Plattform von Tinyclues erhöht das Wertversprechen von Splio. Tinyclues, das jüngst mit dem Sammy Award und dem MarTech Breakthrough Award ausgezeichnet wurde, ist aktuell die leistungsstärkste Predictive Engine auf dem Markt, da sie als einzige auf Deep Learning basiert. Sie ermöglicht die automatisierte Verarbeitung riesiger Mengen von First-Party-Daten zur präzisen Vorhersage des Kundenverhaltens. Über 100 Marken verwenden tagtäglich Tinyclues, darunter Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany Co und SNCF Connect.

Mit der Übernahme von Tinyclues kann sich Splio dank seiner Marketing-Software Individuation® als europäischer Marktführer für KI-gestütztes CRM etablieren. Die Individuation®-Lösung lässt sich schnell und einfach in allen Branchen und in Unternehmen jeder Größe einsetzen.

"KI ist mittlerweile der neue Standard für ein besseres Kundenverständnis und die Personalisierung umfangreicher Marketingkommunikation, und das unabhängig von Branche und Unternehmensgröße. Die auf maschinellem Lernen basierende Individuation®-Marketing-Lösung war eine erste Antwort auf diese Herausforderungen. Die auf Deep Learning basierende Plattform von Tinyclues stärkt unsere Führungsposition und bietet neue Möglichkeiten für sektorales und geografisches Wachstum." Mireille Messine, CEO von Splio

"Splio und Tinyclues verfolgen schon seit langem dieselbe CRM-Vision und dasselbe Ziel für die Kunden, die in dem Motto "One-to-One at Scale" zum Ausdruck kommen. Durch den Zusammenschluss mit Splio kann unsere Deep-Learning-Plattform ihr volles Potenzial entfalten und es Marken ermöglichen, vorausschauendes Marketing zu betreiben, einschließlich Kundenmanagement und -aktivierung." David Bessis, CEO von Tinyclues.

Mit dieser Übernahme hat Splio nun 250 in Europa und der MEA und ein Portfolio von 500 Geschäftskunden, angefangen von mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen aus einer Vielzahl von Branchen (Einzelhandel, Restaurant, Telekommunikation, Reise, Hotel, Freizeit usw.) mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 30 Mio. Euro

Über Splio

Splio ist ein Marketing-Technologie-Anbieter mit Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeiter, von denen 90 im Produkt- und F&E-Bereich tätig sind, und unterhält fünf Niederlassungen in Europa und der MEA-Region.

Splio bietet eine SaaS Individuation® Marketing-Plattform für B2C-Kundenmarketing-Experten. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von mehr als 400 Marken, angefangen bei mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen, die aus vier wichtigen Branchen stammen (Einzelhandel, E-Commerce, Gastronomie und Telekommunikation), darunter Longchamp, Decathlon, Rue du Commerce, Nicolas, Brioche Dorée und Orange.

Splio verfolgt das Ziel, die Marketing-Automatisierung mit Individuation® zu fördern und Unternehmen in die Lage zu versetzen, mit Hilfe von KI jeden ihrer Kunden individuell in einer ganz besonderen Beziehung zu aktivieren und zu binden.

Die Marketing-Plattform Individuation® basiert auf einer einzigartigen innovativen Technologie, die jeden Tag automatisch die relevantesten Mitteilungen an die am besten geeigneten Kanäle für jeden einzelnen Kunden eines Unternehmens sendet. Die Plattform kann das Optimum auf der Grundlage der Ziele eines Unternehmens und der Vorlieben der einzelnen Kunden auf ganz besondere Weise berechnen.

Mireille Messine ist CEO von Splio und Gregory Chapron ist Co-CEO. Unter den Investoren finden sich Sofiouest, Ring Capital, BPI-FAN, Omnes, Seventure, Amundi PEF, BNP Paribas Développement und SWEN.

Über Tinyclues

Tinyclues ist ein Marketing-Technologie-Unternehmen, dessen Präzisions-KI gezielt auf Personen mit einer bestimmten Kaufneigung gerichtet ist. Die Lösung von Tinyclues wird zurzeit von über 100 Marken verwendet, darunter Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany Co und SNCF Connect.

Die hochmoderne Technologie von Tinyclues analysiert häufig ignorierte First-Party-Datensignale, so dass CRM-Teams die Kaufabsichten von Kunden genau vorhersagen und komplexe Marketingpläne einfach orchestrieren können.

Tinyclues wurde 2021 mit dem "Sammy Award for Product of the Year" und 2021 und 2022 mit dem "Martech Breakthrough Award for Best CRM Solution for Enterprises" ausgezeichnet. Auch wurde Tinyclues im Magic Quadrant für Digital Marketing Analytics von Gartner als "Vendor to Watch" und im Multichannel Marketing Report als "Cool Vendor" aufgeführt. Außerdem verlieh G2 2021 und 2022 Tinyclues die Zertifikate "Users Love Us" und "High Performer".

Unter den Investoren von Tinyclues finden sich ISAI, Elaia, Alven Capital und EQT Ventures.

