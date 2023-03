Köln (ots) -Zum 15. März 2023 wird Jenny von Zepelin stellvertretende Chefredakteurin von CAPITAL. Die erfahrene Wirtschaftsjournalistin folgt auf Timo Pache, der seit Mitte Februar Chefredakteur von CAPITAL ist.Timo Pache, Chefredakteur CAPITAL: "Jenny von Zepelin ist eine großartige und sehr erfahrene Journalistin, die über vielfältigste Kontakte in die deutsche Wirtschaft verfügt. Die jährliche Auszeichnung der "Top 40 unter 40" hat sie zu einem der wichtigsten Events von CAPITAL und zu einem hochaktiven Netzwerk der besten jungen Führungskräfte in Deutschland ausgebaut. Zugleich ist sie eine markante Stimme für Frauen in Führungspositionen. Ich freue mich sehr darauf, mit ihr zusammen die Marke CAPITAL weiter auszubauen und gerade in diesen beiden Zielgruppen zu stärken."Jenny von Zepelin ist seit 2013 in verschiedenen Funktionen beim Wirtschaftsmagazin CAPITAL im Einsatz, zuletzt als leitende Redakteurin. Nach ihrem Studium der Linguistik und Medienwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität absolvierte sie die Bonner Journalistenakademie für Wirtschaftsjournalisten. Danach war Jenny von Zepelin von 2001 bis 2013 als Redakteurin und Teamleiterin bei der Financial Times Deutschland tätig.Pressekontakt:RTL DeutschlandAlisa Mairin Berberichalisamairin.berberich@rtl.deTelefon: 0221 45674107Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5462947