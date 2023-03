Internationale Studie belegt Vorteile von Technologie für intelligente Fertigung im Hinblick auf Erkenntnisse aus Daten, Gewinnung von Talenten und Minimierung von Risiken für Lieferkette, Qualität und Cyber-Sicherheit

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse des 8.Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekanntgegeben. Im Rahmen der internationalen Studie wurden mehr als 1350 Hersteller in 13 der wichtigsten Produktionsländer befragt.

Der Bericht zeigt, dass der Schwerpunkt der Hersteller auf der Förderung eines profitablen Wachstums ohne Qualitätseinbußen, der Nutzung des vollen Potenzials der Daten und dem zunehmenden Einsatz von Technologie liegt. Auf diese Weise sollen Ausfallsicherheit gestärkt, Agilität ermöglicht, Nachhaltigkeit gesteigert und die Herausforderungen im Personalbereich bewältigt werden.

Wichtige Ergebnisse:

Im Vergleich zu 2022 glauben doppelt so viele Hersteller, dass ihrem Unternehmen die notwendige Technologie fehlt, um sich im Wettbewerb durchzusetzen.

4 von 5 Herstellern haben noch immer keine Komplettlösung zur Lieferkettenplanung.

Cyber-Sicherheitsrisiken werden als die größten Hindernisse gesehen, die die Befragten mit ihren Initiativen für eine intelligente Fertigung aus dem Weg räumen wollen.

45 der Hersteller sehen den Hauptvorteil von Smart Manufacturing in der "Verbesserung der Qualität".

89 der Hersteller beabsichtigen durch die Einführung intelligenter Technologie, Arbeitskräfte zu halten oder die Belegschaft zu vergrößern. Darüber hinaus glauben 36 der befragten Hersteller, dass sie Arbeitskräfte aufgrund von intelligenter Technologie anders einsetzen können.

Von den 95 der Hersteller, für die formelle oder informelle Richtlinien zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gelten, geben 42 an, dass sie sich von diesbezüglichen Initiativen vor allem eine "Verbesserung der Effizienz" erhoffen.

"Hersteller sind weiterhin auf der Suche nach Möglichkeiten für profitables Wachstum, wissen jedoch auch, dass die unsichere Verfügbarkeit von Arbeitskräften die Qualität ebenso beeinträchtigt wie die Fähigkeit, den Anforderungen der Kunden zu genügen", so Veena Lakkundi, Senior Vice President, Strategy and Corporate Development, Rockwell Automation. "Aus der Umfrage wird deutlich, dass Smart Manufacturing für Hersteller jeder Größe die Möglichkeit eröffnet, ausfallsicherere, flexiblere und nachhaltigere Lösungen zu finden und die Transformation zu beschleunigen. Wenn wir etwas aus der Geschichte gelernt haben, dann das: Organisationen, die in Zeiten der Ungewissheit auf Innovationen setzen und handlungsorientiert sind, können ihre Mitbewerber abhängen."

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Technologie für Risikominimierung und Wachstum von entscheidender Bedeutung ist. Ein Drittel der Hersteller fühlt sich jedoch angesichts der Vielzahl an verfügbaren Systemen und Plattformen vollkommen überfordert und infolgedessen nicht in der Lage, sich für eine Lösung zu entscheiden. Bei der Überwindung dieser Herausforderung hilft das Vertrauen in einen Partner, der über branchenspezifisches Know-how und die Erfahrung verfügt, die zur Planung und Implementierung einer zweckmäßigen Lösung erforderlich sind.

"Rockwell Automation steht mit einem starken Portfolio an Branchenlösungen sowie einem einzigartigen Partner-Ökosystem führenden Unternehmen auf der ganzen Welt als zuverlässiger Berater zur Seite", so Lakkundi. "Als größtes Unternehmen, das sich ausschließlich auf industrielle Automatisierung und digitale Transformation konzentriert, arbeiten wir daran, Komplexes einfach zu machen und Unternehmen dort abzuholen, wo sie gerade sind."

Den kompletten Bericht finden Sie hier.

Methodik

In diesem Bericht, der in Zusammenarbeit mit Sapio Research und Plex Systems entstanden ist, wurde das Feedback von 1353 Herstellern aus 13 der wichtigsten Produktionsländer analysiert. Dabei wurden leitende Angestellte und Mitglieder der Führungsebene befragt. Die Hersteller sind in der diskreten, hybriden und Prozessbranche tätig, ihr Umsatz liegt zwischen 10 Millionen bis über 10 Milliarden US-Dollar. Dadurch wird ein breites Spektrum aus der Fertigung abgedeckt.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt rund 26.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Mehr dazu, wie sich Unternehmen mit unserer Hilfe zu einem Connected Enterprise entwickeln, erfahren Sie unter www.rockwellautomation.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005234/de/

Contacts:

Stanley Miller

Abteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+44 7780998582

samiller1@ra.rockwell.com