Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM Gruppe) hat ihre Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht, die weitgehend den Erwartungen von AlsterResearch entsprachen. Während das GJ 22 durch ein deutliches organisches und anorganisches Umsatz- und Ergebniswachstum gekennzeichnet war, scheint sich die Dynamik gegen Ende des Jahres vor allem aufgrund nachlassender Rohstoffpreise und hoher Lagerbestände der Kunden verlangsamt zu haben. Infolgedessen hat die MM Gruppe einen vorsichtigen Ausblick für das GJ23 abgegeben, basierend auf einer schwächeren Auftragslage in Q1 23 und erwarteten längeren Maschinenstillständen, die sich voraussichtlich auf Umsatz und Ergebnis in 2023 auswirken werden. Dennoch schlägt die MM Gruppe vor, die Dividende auf 4,20 EUR (2021: 3,50 EUR) zu erhöhen, um der insgesamt positiven Geschäftsentwicklung in 2022 Rechnung zu tragen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung, senken aber das Kursziel von EUR 190,00 auf EUR 185,00 aufgrund leicht erhöhter Schuldenannahmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken