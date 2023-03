Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" zwischen Arsenal und Crystal Palace mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag ab 14.30 Uhr live- Sky überträgt am Mittwoch beide Nachholspiele live sowie von Freitag bis Sonntag alle sieben angesetzten Spiele des 28. Spieltags der Premier League in voller Länge, sechs davon live- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 14. März 2023 - Mit insgesamt acht Live-Spielen bei Sky verabschiedet sich die Premier League in die Länderspielpause. Eröffnet wird die Woche am Mittwochabend mit zwei Nachholspielen. Ab 20.20 Uhr überträgt Sky die Begegnungen zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace sowie dem FC Southampton und dem FC Brentford live.Von Freitag bis Sonntag zeigt Sky dann alle sieben angesetzten Partien des 28. Spieltags in der Premier League in voller Länge, sechs davon live. Aufgrund des ebenfalls an diesem Wochenende stattfindenden FA-Cup-Viertelfinals wurden drei Begegnungen auf einen späteren Termin verschoben.Zum Auftakt treffen am Freitagabend ab 20.50 Uhr Nottingham Forest und Newcastle United aufeinander. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport UHD zusätzlich live auch in Ultra HD angeboten.Am Samstagnachtmittag stehen drei Spiele gleichzeitig auf dem Programm. Ab 15.50 Uhr zeigt Sky die Spiele des FC Southampton gegen Tottenham Hotspur und der Wolverhampton Wanderers gegen Leeds United. Parallel können Sky Kunden das Duell zwischen dem FC Brentford und Leicester City im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfolgen. Komplettiert wird der Samstag aus England ab 18.20 Uhr von der Partie des FC Chelsea gegen den FC Everton.Den Abschluss des Spieltags bildet am Sonntagnachmittag das "Match of the Week", in dem sich Tabellenführer FC Arsenal und Crystal Palace gegenüberstehen. Im Londoner Stadtderby könnten die "Gunners" ihren Vorsprung mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf acht Punkte ausbauen, da Verfolger Manchester City an diesem Wochenende nur im Pokal antritt. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer ab 14.30 Uhr zum Duell im Emirates Stadium.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League und der Women's Super League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Premier-League-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Die Premier League in dieser Woche live bei Sky:NachholspieleMittwoch:20.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League20.20 Uhr: FC Southampton - FC Brentford live auf Sky Sport 128. SpieltagFreitag:20.50 Uhr: Nottingham Forest - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDSamstag:15.50 Uhr: FC Southampton - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Leeds United live auf Sky Sport 616.00 Uhr: FC Brentford - Leicester City im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.20 Uhr: FC Chelsea - FC Everton live auf Sky Sport Premier League20.55 Uhr: Aston Villa - AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier LeagueSonntag:14.30 Uhr: "Match of the Week": FC Arsenal - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League17.00 Uhr: "What a Strike!" - die Highlights auf Sky Sport Premier LeagueMontag:16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport News sowie um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier LeaguePressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5463062