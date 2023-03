Die Analysten von AlsterResearch stufen Mayr-Melnhof nach Zahlenvorlage weiter mit Buy ein, senken aber das Kursziel von 190,0 auf 185,0 Euro. Die Zahlen hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, so die Analysten. Während das GJ 22 durch ein deutliches organisches und anorganisches Umsatz- und Ergebniswachstum gekennzeichnet war, scheint sich die Dynamik gegen Ende des Jahres vor allem aufgrund nachlassender Rohstoffpreise und hoher Lagerbestände der Kunden verlangsamt zu haben. Infolgedessen hat die MM Gruppe einen vorsichtigen Ausblick für das GJ23 abgegeben, basierend auf einer schwächeren Auftragslage in Q1 23 und erwarteten längeren Maschinenstillständen, die sich voraussichtlich auf Umsatz und Ergebnis in 2023 auswirken werden, so die ...

