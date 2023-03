New York, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -mParticle Customer Data Platform wird Treatwell in die Lage versetzen, eine bessere Personalisierung in großem Umfang zu liefern.mParticle, die führende AI-powered Customer Data Platform (CDP), gab heute bekannt, dass Treatwell, Europas führender Marktplatz und SaaS für die Schönheits- und Wellnesswelt, sich für eine Partnerschaft mit mParticle entschieden hat, um bessere digitale Erlebnisse zu bieten.Treatwell ist seit seiner Gründung als Wahanda im Jahr 2008 schnell gewachsen und arbeitet derzeit mit einem Netzwerk von über 50.000 Salons in 13 Ländern in ganz Europa zusammen. Da das Unternehmen sein Angebot erweitert hat, ist auch der Kundenstamm von Treatwell erheblich angewachsen, so dass das Unternehmen heute rund 100 Millionen Termine pro Jahr verwaltet und täglich 150.000 Stylisten unterstützt.Da Treatwells Kundenstamm jedoch weiter wuchs, stellte das Marketingteam fest, dass die Nutzung von Daten zum Verständnis der Kundenbindung und zur Personalisierung von Kampagnen zu einem sehr manuellen und zeitaufwändigen Prozess wurde. Mit der Etablierung von mParticle als Grundlage für ihre Kundendaten ist Treatwell nun in der Lage, effektive personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg zu liefern und gleichzeitig manuelle Datenprozesse im gesamten Unternehmen zu reduzieren."Als Treatwell weiter wuchs, brauchten wir eine effizientere und effektivere Methode, um das wachsende Volumen und die Komplexität der Kundendaten zu handhaben", erklärte Stefano Scoponi, Marketing Director bei Treatwell. "mParticle's Customer Data Platform hat uns geholfen, diese Herausforderungen zu meistern und eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu schaffen, die es uns ermöglicht, unseren Kunden eine konsistente und personalisierte Erfahrung zu bieten, unabhängig davon, über welchen Kanal sie mit uns in Kontakt treten."Eine der ersten Initiativen, auf die sich Treatwell konzentriert, ist der Einsatz von mParticle, um zu verstehen, wie Kunden auf den Websites und in den Apps der Marke agieren. Mit einem einheitlichen Kundendatensatz, der in mParticle verfügbar ist, kann Treatwell mParticle Audiences nutzen, um Kampagnensegmente zu erstellen und diese kanalübergreifend zu orchestrieren, wodurch der zeitaufwändige Prozess der manuellen Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von Daten entfällt.mParticle wird es Treatwell auch leichter machen, die Datenschutzanforderungen zu erfüllen und das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, während das Unternehmen weiter wächst. Stefano erklärt: "Wir haben uns für mParticle entschieden, weil das Unternehmen einen starken Fokus auf Datenschutz und Sicherheit legt, über fortschrittliche Orchestrierungsfunktionen verfügt und in der Lage ist, ein breites Spektrum an Datenquellen und Plattformen zu integrieren. mParticle bietet außerdem eine flexible und skalierbare Lösung, die mit unserem Unternehmen wachsen wird.""Treatwell bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, und jeder Kunde hat andere Anforderungen", beschreibt Rob Murphy, SVP of International mParticle. "Durch die Partnerschaft mit mParticle wird Treatwell in der Lage sein, auf eine 360-Grad-Sicht des Kunden zuzugreifen, die in Echtzeit auf dem neuesten Stand ist und es ihnen ermöglicht, eine bessere Personalisierung zu liefern und die Privatsphäre der Daten zu schützen."Weitere Informationen finden Sie auf https://www.mparticle.com/.Informationen zu mParticlemParticle erleichtert die Verwaltung von Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus. Teams in Unternehmen wie Starbucks, NBCUniversal und Spotify nutzen mParticle, um hervorragende Kundenerlebnisse zu schaffen und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die den Erfolg in großem Maßstab behindern. Gegründet im Jahr 2013, hat mParticle seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471487/mParticle_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/treatwell-kooperiert-mit-mparticle-um-innovative-digitale-erlebnisse-fur-die-haar--und-schonheitsbranche-zu-schaffen-301771094.htmlPressekontakt:Michal Zarankin,Senior Director of Marketing,mParticle,mzarankin@mparticle.comOriginal-Content von: mParticle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158672/5463096