Berlin (ots) -Der bundesweite Aktionstag "Landwirt für einen Tag (https://www.moderne-landwirtschaft.de/landwirt-fuer-einen-tag/)" vom Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) findet am 13. Mai auf über 55 Betrieben statt. Dabei laden landwirtschaftliche Betriebe Verbraucherinnen und Verbraucher für einen Tag auf ihren Hof ein, um sich ein Bild der modernen Landwirtschaft in Deutschland zu machen. Die Aktion soll Gesellschaft und Landwirtschaft wieder näher zusammenbringen und den Dialog fördern. Für einen Tag machen Verbraucherinnen und Verbraucher dabei ein Tagespraktikum, dürfen hinter die Kulissen des Betriebs blicken und richtig mit anpacken. In diesem Jahr vergibt das Forum 60 Plätze an Interessierte.Unsere Landwirtinnen und Landwirte arbeiten täglich dafür, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen, auch in Zeiten der Krise. Wie selbstverständlich bestimmte Grundnahrungsmittel für uns geworden sind, merken wir erst, wenn Versorgungsengpässe entstehen oder Produkte teurer werden. Dass dabei harte körperliche, bürokratische und geistige Arbeit auf Seiten der Landwirtschaft hinter jedem Lebensmittel steckt, vergessen wir häufig.Deshalb startet das Forum Moderne Landwirtschaft am 13. Mai 2023 bereits zum vierten Mal den bundesweiten Aktionstag "Landwirt für einen Tag" auf über 55 Betrieben. Dabei laden die teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte die Verbraucherinnen und Verbraucher für einen Tag auf ihren Hof ein, um sich ein Bild der modernen Landwirtschaft in Deutschland zu machen. Die Aktion soll Gesellschaft und Landwirtschaft wieder näher zusammenbringen und den Dialog fördern.Die Verbrauchen dürfen ein Tagespraktikum in einem landwirtschaftlichen Betrieb absolvieren, in dem sie richtig mit anpacken und hinter die Kulissen schauen. Hier können die Landwirtinnen und Landwirte ein realistisches Bild der modernen Landwirtschaft in Deutschland zeichnen und Vorteile abbauen. Außerdem beantworten Sie wichtige Fragen zu aktuellen Themen. Wie steht es um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft? Was tun Landwirtinnen und Landwirte schon heute für mehr Tierwohl? Und wie stärken wir unsere heimische Landwirtschaft gemeinsam?Neben Praktikumsplätzen für Verbraucherinnen und Verbraucher, bieten wir auch Medienvertreterinnen und Medienvertretern sowie Politikerinnen und Politikern die Möglichkeit einen Tag lang auf einem Betrieb in ihrer Nähe mit anzupacken. Interessierte können sich bis zum 31. März hier für den Aktionstag anmelden: moderne-landwirtschaft.de/landwirt-fuer-einen-tag/Betriebe, die am 13. Mai Verbraucherinnen und Verbraucher auf Ihrem Hof begrüßen möchten, melden sich gerne bis zum 31. März direkt beim FML unter agrarscouts@moderne-landwirtschaft.deVideo- und Fotomaterial der letzten Aktionstage "Landwirt für einen Tag"- kostenfrei zur redaktionellen Verwendung - hier geht es zum Media-Download (https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIfm27QtqK5TT34&id=868AEC1476A8B292%2125057&cid=868AEC1476A8B292).Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Das Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de/) ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal unser Kuh- oder SchweineMobil gesehen? Bei Kaufland oder Lidl schon unser Magazin "Stadt. Land. Wissen." über moderne Landwirtschaft in den Händen gehalten? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Wir setzen bei unserer Arbeit auf ein starkes Netzwerk aus 66 Mitgliedern, 164 Unterstützerbetrieben und über 800 AgrarScouts, das sind Landwirtinnen und Landwirte, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaftsbranche machen und von ihrem Betriebsalltag erzählen.