Verbände der Photovoltaik-Industrie, darunter Solarpower Europe, der deutsche BSW-Solar und die ukrainische ASEU, haben sich zusammengetan, um Solarmodule, Wechselrichter und Batterien in die umkämpfte Ukraine zu schicken. Die Spenden sind dringend erforderlich, da einige Krankenhäuser seit Wochen ohne Strom sind und die Chirurgen mit Stirnlampen operieren müssen.Die europäische Solarindustrie hat ein neues Hilfsprogramm für Photovoltaik-Anlagen in der Ukraine gestartet. Die Ankündigung erfolgte während des "Solarpower Summits 2023" von Solarpower Europe in Brüssel in der vergangenen Woche und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...