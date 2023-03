DJ Wacker Chemie: Prognose 2023 nimmt verhaltenes 1H an

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemies Prognose für das laufende Jahr nimmt CEO Christian Hartel zufolge eine "eher verhaltene" Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr an. Der Konzern sei "etwas optimistischer" für das zweite Halbjahr, sagte Hartel auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns. Nach Aussage von CFO Tobias Ohler nimmt die Prognose 2023 "deutlich rückläufige Rohstoffkosten" an, rückläufige Kosten für Logistik und - die im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose noch - leicht höhere Energiepreise.

In den vergangenen Wochen haben sich Ohler zufolge jedoch die Energiekosten zum Besseren entwickelt, so dass das Preisniveau eventuell im Gesamtjahr auf ähnlichem Niveau wie 2022 landen könnte. Mehrkosten für Rohstoffe, Logistik und Energie hatten 2022 den operativen Gewinn um 1,3 Milliarden Euro geschmälert.

Im ersten Quartal sehe der MDAX-Konzern CEO Hartel zufolge Bremsspuren vor allem im Baugeschäft, aber auch in anderen Branchen. Auch seien bei den Kunden in bestimmten Bereichen Bestandskorrekturen zum Teil noch nicht abgeschlossen, so dass Bestellungen langsam einlaufen. Der MDAX-Konzern rechnet für das erste Quartal sowie im Gesamtjahr mit Umsatz- und Gewinnrückgängen, will aber trotzdem mehr investieren. Das Unternehmen sei schuldenfrei und verfügte über finanziellen Spielraum für Investitionen, sagte Hartel.

