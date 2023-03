Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4051/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/19 geht es den 14.grössten Punkteverlust in der Geschichte des ATX TR gestern, um sehr hohe Volumina und nur einen Gewinner. Als Einspieler hab ich die Idee eines Sicherheitsverkaufs der Bankaktien. News gibt es von Mayr-Melnhof, Marinomed, Flughafen Wien, Uniqa, Sportradar bzw. Research zu AT&S, Andritz, Addiko, Zumtobel und Semperit . Der Rosgix ist erneut auf All-time-High und in eigener Sache habe ich Good News. Österreichischer Börsenpop von "Gregor Rosinger & ...

