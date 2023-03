DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.884,25 +0,7% +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.009,75 +0,7% +9,0% Euro-Stoxx-50 4.126,62 +0,7% +8,8% Stoxx-50 3.788,18 +0,4% +3,7% DAX 15.088,32 +0,9% +8,4% FTSE 7.548,67 +0,0% +1,3% CAC 7.055,79 +0,6% +9,0% Nikkei-225 27.222,04 -2,2% +4,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,04 -1,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,31 74,80 -2,0% -1,49 -9,0% Brent/ICE 79,43 80,77 -1,7% -1,34 -7,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,51 49,58 -6,2% -3,07 -36,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.904,02 1.910,10 -0,3% -6,08 +4,4% Silber (Spot) 21,62 21,78 -0,7% -0,15 -9,8% Platin (Spot) 988,75 999,68 -1,1% -10,93 -7,4% Kupfer-Future 4,03 4,07 -0,9% -0,04 +5,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit kleineren Aufschlägen wird die Wall Street am Dienstag zum Start erwartet. Allerdings werden vor Börsenstart noch Inflationsdaten publiziert, die angesichts der Turbulenzen im Bankensektor an Bedeutung gewonnen haben. Diese Turbulenzen hatten an den Märkten die Spekulation ausgelöst, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen stoppt - die Wahrscheinlichkeit dafür wird an den Futures-Märkten inzwischen mit 44,6 Prozent beziffert. Doch bedarf es hierfür möglicherweise eines nachlassenden Inflationsdrucks.

Derweil wurden zwei Änderungen im S&P-500 angekündigt. Bunge und Insulet ersetzen Signature Bank und SVB. Bunge klettern vorbörslich um 8,3 Prozent, Insulet stiegen nachbörslich um 0,2 Prozent.

Einige Titel von kleineren Finanzinstituten erholen sich von den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage. So gewinnen First Republic Bank 22 Prozent, nachdem sie am Montag fast 62 Prozent niedriger geschlossen hatten. KeyCorp gewinnen 13,8 Prozent nach Verlusten von 27 Prozent am Vortag.

Der Aktienkurs von United Airlines fällt um 6 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt hat. Die Aktien von Gitlab knicken um 14,5 Prozent ein, nachdem der Ausblick auf das laufende erste Quartal und das Geschäftsjahr enttäuscht hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Realeinkommen Februar 13:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn können sich die europäischen Börsen erholen. Die Nervosität an den Märkten bleibt angesichts der Unsicherheiten und Befürchtungen über das Ausmaß der Probleme im US-Bankensektor jedoch groß. So ist der europäische Stoxx-Banken-Index wieder ins Minus gerutscht: Er fällt um 0,6 Prozent. Das liegt auch an der Credit Suisse, diese hat auch zu Jahresbeginn Geldabflüsse zu verkraften. Alles in allem bleibe der Wert extrem spekulativ, aktuell handelt die Aktie 2,3 Prozent im Minus. Gefragt sind dagegen defensive oder vergleichsweise konjunkturunabhängige Branchen: Der Index der Versorger steigt um 1,5 Prozent, der Index der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs um 0,9 Prozent und der Index der Telekom-Konzerne um 0,6 Prozent. Im DAX steigen RWE um 2,7 Prozent. Daneben erholen sich Vonovia um 2,6 Prozent. SAP legen um 2,6 Prozent zu. Commerzbank und Deutsche Bank steigen um 0,5 bzw. 0,9 Prozent. Auf der anderen Seite geben VW um 2,5 Prozent nach. Mit Blick auf die Details zum vierten Quartal heißt es an der Börse, dass die Margen bei den Volumenmarken oder Audi etwas die Erwartung verfehlt hätten. Daneben fallen Qiagen um 1,3 Prozent. Und Brenntag geben 1,2 Prozent ab: JP Morgan hat die Aktie des Chemikalienhändlers auf "Neutral" von "Übergewichten" zurückgenommen. Gut kommen die 2022er Zahlen des italienischen Versicherungskonzerns Generali (+3,6%) an. Für Fraport geht es nach Zahlen 2,0 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0723 -0,0% 1,0697 1,0731 +0,2% EUR/JPY 143,82 +0,6% 142,73 143,01 +2,5% EUR/CHF 0,9776 -0,1% 0,9761 0,9774 -1,2% EUR/GBP 0,8816 +0,1% 0,8784 0,8832 -0,4% USD/JPY 134,10 +0,7% 133,43 133,29 +2,3% GBP/USD 1,2163 -0,1% 1,2178 1,2150 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8757 +0,4% 6,8617 6,8452 -0,8% Bitcoin BTC/USD 24.770,82 +2,0% 24.500,72 24.222,32 +49,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Die andauernden Sorgen vor den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA schickten die Börsen in der Region auf Talfahrt. An der Börse in Tokio büßte der Nikkei-Index 2,2 Prozent ein. Belastet wurde der Index von Finanzwerten. So knickte die Aktie von Sumitomo Mitsui Financial Group um 7,6 Prozent ein. Mitsubishi UFJ Financial Group verloren 8,6 Prozent. Die Aussicht auf eine Abkehr der Bank of Japan von ihrer ultraniedrigen Zinspolitik trübten sich ein, hieß es. An den chinesischen Börsen sah es nicht viel besser aus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im späten Handel 2,3 Prozent. Die Aktie von HSBC gab um 5,3 Prozent nach, AIA Group um 4,7 Prozent. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 0,7 Prozent leichter. Autotitel konnten sich von höheren Verlusten erholen, nachdem Elon Musk und BYD Co. Berichte dementiert hatten, wonach Tesla die Zusammenarbeit mit BYD bei Batterielieferungen beenden will. Die BYD-Aktien gaben schließlich leicht um 0,2 Prozent nach. In Südkora fiel der Kospi um 2,6 Prozent. Finanz- und Technologiewerte gehörten zu den größten Verlierern in einem breit angelegten Abverkauf. Auch in Sydney ging es an der Börse abwärts. Der S&P/ASX-200 verlor 1,4 Prozent. Der schwergewichtige Finanzsektor, der gemessen an der Marktkapitalisierung mehr als 25 Prozent des Leitindexes ausmacht, fiel um 1,35 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Dienstag kräftig nach oben. Nicht überraschend weiten sich vor allem die Spreads auf Bankenanleihen aus. Nach der SVB-Pleite bleibt die Nervosität an den Märkten angesichts der Unsicherheiten über das Ausmaß der Probleme im US-Bankensektor groß. Die Frage bleibt, ob die US-Regulierer mit ihrem schnellen und beherzten Eingreifen nach der Schieflage von SVB eine Ansteckung auf andere Banken verhindern und so das Vertrauen in die funktionierenden Märkte stärken konnten.

Sehr unsicher ist auch das weitere geldpolitische Vorgehen der Notenbanken. In den Blick rückt die EZB-Sitzung am Donnerstag. Lange Zeit galt ein Zinsschritt um 50 Basispunkte als ausgemachte Sache, doch nun mehren sich die Stimmen, die nur mit einem kleinen Zinsschritt rechnen. Am Nachmittag werden die US-Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht. Diese könnten größere Impulse an den Märkten setzen. Nach der SVB-Pleite wird nun eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten durch die Fed in der kommenden Woche mit 71 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VOLKSWAGEN

hat vergangenes Jahr trotz rückläufiger Autoverkäufe auch bei seiner Kernmarke den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Bis auf Skoda und das Komponentengeschäft erzielten alle Marken des Wolfsburger Konzerns ein Ergebnisplus, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die spanische Marke Seat erwirtschaftete nach einem hohen Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe.

Fraport

will trotz guter Geschäftszahlen und der anhaltenden Erholung im Luftreiseverkehr auch für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende zahlen und knüpft die Wiederaufnahme der Ausschüttung an die Verschuldung. Der Vorstand sieht vor, der Hauptversammlung wieder einen Vorschlag zur Dividendenausschüttung zu machen, wenn sich die Kennzahl Netto-Finanzschulden zu EBITDA dem Niveau des Zielwerts von fünf annähert, heißt es im Geschäftsbericht.

WACKER CHEMIES

Prognose für das laufende Jahr nimmt CEO Christian Hartel zufolge eine "eher verhaltene" Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr an. Der Konzern sei "etwas optimistischer" für das zweite Halbjahr, sagte Hartel. Nach Aussage von CFO Tobias Ohler nimmt die Prognose 2023 "deutlich rückläufige Rohstoffkosten" an, rückläufige Kosten für Logistik und leicht höhere Energiepreise.

NORDEX

hat sich in Deutschland einen Auftrag über 50 Megawatt (MW) gesichert. Wie die Nordex SE mitteilte, wurde sie von einer durch die e-wikom GmbH betreute Projektgesellschaft mit der Lieferung und Errichtung von neun Turbinen mit insgesamt 50,4 MW für den Windpark Ostprignitz in Brandenburg beauftragt.

DERMAPHARM

hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele verfehlt. Der Umsatz legte um rund 8,7 Prozent auf 1,025 Milliarden Euro zu, und das bereinigte Konzern-EBITDA um 2,5 Prozent auf 360 Millionen Euro. Anfang Januar hatte Dermapharm noch in Aussicht gestellt, am unteren Ende der jeweiligen Prognosespanne zu landen, die beim Konzernumsatz ein Wachstum um 10 bis 13 Prozent und beim bereinigten Konzern-EBITDA ein Plus von 3 bis 7 Prozent vorsah.

CREDIT SUISSE

hat auch zu Jahresbeginn mit Geldabflüssen zu verkraften. Im vierten Quartal hatten Kunden netto 110,5 Milliarden Franken an Barmitteln, fällig gewordene Festgeldern und anderen Vermögenswerten abgezogen. "Diese Abflüsse stabilisierten sich auf einem deutlich tieferen Niveau, waren aber zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht rückläufig", heißt es im nun veröffentlichten Geschäftsbericht der Credit Suisse.

EQUINOR

hat in der Nähe des Troll-Feldes in der Nordsee einen weiteren großen Öl- und Gasfund gemacht. Die Lagerstätte dürfte ein Volumen von 24 bis 84 Millionen Barrel Öläquivalent haben, teilte Norwegens Ölriese mit. Dabei gebe es etwas mehr Öl als Gas. Es handelt sich bereits um den achten Fund in diesem Gebiet seit 2019.

GENERALI

hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet und eine höhere Dividende vorgeschlagen. Wie die Assicurazioni Generali SpA mitteilte, legte der Nettogewinn auf 2,91 Milliarden Euro von 2,85 Milliarden im Jahr 2021 zu. Das ist mehr, als Analysten Generali mit im Mittel 2,81 Milliarden Euro zugetraut hatten.

GSK

hat eine klinische Studie mit seinem Impfstoffkandidaten gegen die Bakterien, die Meningitis und Septikämie verursachen, erfolgreich abgeschlossen. Der Kombinationsimpfstoffkandidat habe eine klinisch bedeutsame Immunantwort gezeigt und sei gut verträglich gewesen, teilte GSK plc mit. Im Falle der Zulassung könne der Impfstoffkandidat die breiteste Abdeckung von Meningokokken-Serogruppen bieten und zu einem vereinfachten Impfschema führen.

JUST EAT TAKEAWAY

wird die Deregistrierung seiner Wertpapiere bei der US-Börsenaufsicht beantragen. Damit will der niederländische Essenslieferdienst die Kosten der Berichterstattung sowie Komplexität reduzieren. Just Eat Takeaway.com NV habe die Kriterien für die Deregistierung seiner Wertpapiere mit dem Delisting der American Depositary Receipts (ADRs) vor einem Jahr und der seitdem laufenden vorgeschriebenen zwölfmonatigen Wartezeit erfüllt.

VIVENDI

führt exklusive Verhandlungen mit International Media Invest, einer Tochtergesellschaft der vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gegründeten Czech Media Invest, über den Verkauf seines Buchverlages Editis. Damit will Vivendi mögliche Bedenken der Wettbewerbshüter wegen der geplanten Übernahme des französischen Verlagshauses Lagardere zerstreuen.

DELTA AIR LINES

hat die Prognose für das erste Quartal bekräftigt. Delta rechnet im ersten Quartal demnach unverändert mit einem Gesamtumsatz um 14 bis 17 Prozent über dem Niveau des Vor-Pandemie-Jahres 2019. Den bereinigten Gewinn, bei dem Belastungen durch den neuen Pilotenvertrag herausgerechnet werden, sieht Delta weiterhin bei 15 bis 40 Cent pro Aktie.

HONEYWELL

Vimal Kapur soll neuer CEO von Honeywell werden. Wie die Honeywell International Inc mitteilte, soll Kapur den Chefposten am 1. Juni von Darius Adamczyk übernehmen. Kapur ist seit vergangenem Juni President und Chief Operating Officer.

UNIVAR SOLUTIONS

wird laut Insidern von Apollo Global Management geschluckt. Das Private-Equity-Unternehmen habe sich mit dem Unternehmen auf einen Kaufpreis von 8,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden geeinigt, sagten mit dem Deal vertraute Personen. Es werde erwartet, dass pro Univar-Aktie 36,15 Dollar gezahlt werden. Noch am Dienstag soll die Übernahme offiziell mitgeteilt werden.

