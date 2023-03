Quectel Wireless Solutions, ein weltweit operierender Anbieter von IoT-Lösungen, präsentiert heute die Quectel Certification Services, sein Angebot an Zertifizierungs- und Prüfdiensten für IoT-Geräte, mit denen Kunden ihre IoT-Geräte schnell bei Regulierungsbehörden wie FCC, IC, CE, ANATEL, RCM, KC, Jate und Telec sowie bei Netzbetreibern wie AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers, TELUS und Vodafone zertifizieren können. Mit diesem Service können die Geräte der Kunden in weniger als acht Wochen zertifiziert werden. Dies ist nicht nur die schnellste Markteinführungszeit für Hersteller von IoT-Geräten, sondern auch das kostengünstigste Angebot der Branche.

Die Zertifizierung in diesen Bereichen ist kompliziert und umfasst mehrere Zertifizierungsebenen von verschiedenen Organisationen. In der Regel vergeben lokale und regionale Behörden die Zertifizierungen für Geräte, die in ihrem eigenen Gebiet eingesetzt werden. Die Quectel Certification Services umfassen die Einhaltung von Vorschriften, Konformitäts- und Betreiberanforderungen sowie Zertifizierungen für branchenspezifische Geräte und umwelt- und sicherheitsrelevante Zertifizierungen, wie z. B. ATEX, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) und WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

"Wenn man sich direkt an Zertifizierungs- oder Betreiberorganisationen wendet, kann es bis zu sechs Monate dauern, bis IoT-Geräte zertifiziert sind", so Yoon Seungryoul, North American Certification Director, Quectel Wireless Solutions. "Für viele IoT-Anwendungsfälle ist eine sechsmonatige Verzögerung bis zur Markteinführung inakzeptabel und könnte in Märkten, in denen die Markteinführungszeit ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal darstellt, über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Aus diesem Grund bringt Quectel mit seinen Quectel Certification Services sein bestehendes Wissen über Zertifizierungs- und Prüfprozesse sowie seine Beziehungen zu Behörden, Zertifizierungsstellen, Regulierungsbehörden und Netzbetreibern ein, um seinen Kunden das branchenweit schnellste und kostengünstigste Angebot für den Markteintritt zu bieten."

Zur weiteren Unterstützung der Kunden beinhalten die Quectel Certification Services einen Pre-Scan-Service in den unternehmenseigenen eigenen Labors, sodass die Konformität bereits vor der Beantragung bei den Zertifizierungsbehörden geprüft werden kann, was im Falle nicht konformer Zertifizierungsanträge wertvolle Zeit spart. Ein weiterer Vorteil für Kunden, die sowohl Quectel-Module als auch Quectel-Antennen in ihrem Design verwenden, ist die Tatsache, dass das Testen der Geräte kostenlos erfolgt. Quectel bietet auch technische Unterstützung und Lösungen für häufige und weniger häufige Zertifizierungsprobleme an.

Zu den Kompetenzbereichen von Quectel gehören Projektmanagement, Verwaltung, Labor- und Carrier-Kommunikation und -Management, Überprüfung und Verwaltung des Testumfangs, Bereitstellung der erforderlichen Vor-Ort-Unterstützung und Durchführung von Tests und Fehlersuche. Darüber hinaus löst Quectel auftretende Probleme und handelt gegebenenfalls Verzichtserklärungen aus.

"Wir sind stolz darauf, Quectel Certification Services ins Leben gerufen zu haben, und wir sind bereit, Kunden mit integrierten Geräten, deren Produkte auf Quectel-Modulen basieren, umfassende, globale Zertifizierungsberatung und -services zu bieten", fügte Seungryoul hinzu. "Quectel Certification Services führt seit vielen Jahren Zertifizierungen für Quectel-eigene Module und Kundengeräte durch. Wir freuen uns, diese Expertise nun auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen und sie dabei zu unterstützen, die Markteinführung zu beschleunigen und eine intelligentere Welt zu schaffen."

