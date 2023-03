Washington - Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat im Februar erneut etwas an Fahrt verloren. Die Inflationsrate sank von 6,4 Prozent im Januar auf nunmehr 6,0 Prozent, wie aus einer Mitteilung der US-Statistikbehörde vom Dienstag hervorgeht.



Viele Experten hatten mit einem entsprechenden Rückgang gerechnet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im Februar um 0,4 Prozent, nach 0,5 Prozent im Januar. Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um 5,2 Prozent zu, nach 8,7 Prozent im Vormonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 9,5 Prozent (Januar: 10,1 Prozent).



Alle anderen Preise, also die sogenannte Kerninflation, legten durchschnittlich 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, nach 5,6 Prozent im Vormonat.

