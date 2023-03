Fünf Top-Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3mN5r9E Das Five Lions Zertifikat liefert langfristige, überdurchschnittliche Performance durch fünf diversifizierte Investment-Ansätze. Globale Bankaktien mussten in den vergangenen Tagen kräftig Federn lassen. Insgesamt wurden 465 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung vernichtet, und die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Marktexperte Marc Wilhelms vom Vermögensverwalter PP Asset Management erklärt im Interview, in welchem Dilemma die Fed jetzt steckt und wie hoch die Ansteckungsgefahr für den breiten Aktienmarkt ist. Wieso manche Bankaktien nach den heftigen Kursstürzen zwar günstig aussehen, aber dennoch mit Vorsicht zu genießen seien und warum eine Rezession weiter auf der Tagesordnung bleibt: Jetzt einschalten und mehr erfahren!