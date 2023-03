Alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

Severin Schwan neu als Präsident des Verwaltungsrates ins Amt gewählt; alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte gewählt

Thomas Schinecker wird mit heutigem Tag neuer CEO der Roche-Gruppe

36. Dividendenerhöhung in Folge auf CHF 9.50 pro Aktie und Genussschein

Basel, 14. März 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung mit 98.32% der Stimmen Severin Schwan zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt sowie allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Die anwesenden 574 Aktionärinnen und Aktionäre, die 75.94% der total 106'691'000 Aktien vertraten, genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022, den Vergütungsbericht sowie die Statutenrevision.

Der neu gewählte Verwaltungsratspräsident Severin Schwan wandte sich in einer Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre: "Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr gute Ergebnisse erzielt, das Basisgeschäft der Division Diagnostics und unsere neueren Medikamente setzten ihr starkes Wachstum fort. Unserem scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Christoph Franz danke ich für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Thomas Schinecker wird mit dem heutigen Tag meine Aufgabe als CEO der Roche-Gruppe übernehmen. Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."

Des Weiteren beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auf 9,50 Franken (brutto) pro Aktie und Genussschein zu erhöhen. Dies ist die 36. Dividendenerhöhung in Folge. Ebenfalls beschlossen sie die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

Der abtretende Roche Verwaltungsratspräsident Christoph Franz bedankte sich für das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre und sagte: "Es war mir eine ausserordentliche Ehre und Freude, lange Jahre für dieses einzigartige Unternehmen tätig gewesen zu sein. Die langfristige Ausrichtung der Eigentümerfamilien bestärkt den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Roche, kontinuierlich in Spitzenforschung zu investieren und damit auch weiterhin wichtige Beiträge für die Gesundheit von Menschen zu leisten. Ich danke den Eigentümerfamilien für ihre grosse Unterstützung."

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 98.82% die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 und mit 97.02% den Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2022. Sie genehmigten ferner mit 99.04% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und mit 98.95% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Neben Severin Schwan wurden zudem die folgenden zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

Herr André Hoffmann

Herr Dr. Jörg Duschmalé

Herr Dr. Patrick Frost

Frau Anita Hauser

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Herr Bernard Poussot

Frau Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff

Frau Dr. Jemilah Mahmood

Neu wurden die zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt:

Frau Prof. Dr. Akiko Iwasaki

Herr Dr. Mark Schneider

Folgende Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt:

Herr André Hoffmann

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Herr Bernard Poussot

Herr Dr. Jörg Duschmalé

Frau Anita Hauser



Die KPMG AG wurde von der Generalversammlung als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 und die Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 gewählt.

Mit dem heutigen Tag wird Thomas Schinecker von Severin Schwan die Position des CEO der Roche-Gruppe übernehmen. Er wandte sich ebenfalls in einer Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre: "Durch die Kombination aus Pharma, Diagnostics und Digitalisierung ist Roche wie kein anderes Unternehmen in der Lage, Menschen zu helfen, ihre Krankheiten so früh wie möglich zu erkennen, sie zu lindern oder sogar zu heilen. Das gesamte Team von Roche mit unseren mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Partnern wird auch in Zukunft alles daran setzen, medizinische Innovationen so vielen Menschen und so schnell wie möglich weltweit zur Verfügung zu stellen."

Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



