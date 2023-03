Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4047/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/18 geht es um den grössten Absturz seit mehr als einem Jahr, ein Vormittagminus von rund 4,5 Prozent, wobei die Bawag mehr als 11 Prozent mit hohen Volumina verliert. - Iich habe vor wenigen Tagen mit Sebastian Nitsch, dem CEO der 6B47, über den Status des Althan Quartiers gesprochen. Hintergrund ist, dass lt. deutschen Medienberichten 600 Mio. Euro für das Althan Quartier gesucht werden würden. Wie in meinem Podcast angekündigt, hat das nicht nur bei mir Fragen aufgeworfen, sondern auch einige Fragen von Alsergrunder:innen in die Mailbox gebracht. Denn das " ...sucht 600 Mio." kann einerseits ...

