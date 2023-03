Die Aktien von Chemietiteln wie BASF oder Evonik leiden aktuell unter der Nervosität an den Märkten. Immerhin gibt es für die beiden von einer konstanten Gasversorgung extrem abhängigen Firmen auch weiter gute Nachrichten. So lag etwa der Füllstand der Gasspeicher letzte Woche bei 66,1 Prozent. Genau ein Jahr zuvor waren es noch 25,4 Prozent. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden verzeichnete am Mittwochmorgen einen Füllstand von 83,7 Prozent. EU-weit lag der Füllstand indes bei ...

