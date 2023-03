Die Aktien von AIXTRON sind in den Vortagen im Einklang mit dem Gesamtmarkt kräftig unter Druck geraten. Am Vortag sackten die Papiere bis 26,00 Euro ab, konnten sich in der Folge aber wieder erholen und bei 26,94 Euro aus dem Handel gehen. Am heutigen Dienstag können die Papiere die Aufwärtsdynamik fortsetzen. Die Aktien von AIXTRON könnten nun weiter zulegen und auch den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 27,83 Euro nach oben durchbrechen. In der ...

