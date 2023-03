Kempten (ots) -Mit der Übernahme der Luft- und Seefrachtspedition ACA International erweitert Dachser das eigene Air & Sea Logistics (ASL)-Netzwerk um sechs Standorte "Down under"Dachser hat ACA International mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, erworben. Mit der Akquisition komplettiert Dachser sein eigenes Luft- und Seefrachtnetzwerk in den wirtschaftlich starken und darüber hinaus eng mit Asien, Europa und Nordamerika vernetzten Ländern Australien und Neuseeland.ACA International beschäftigt 56 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro. Die Luft- und Seefrachtspedition wurde 1982 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. ACA International bietet seinen australischen und neuseeländischen Kunden integrierte, internationale Transport-Services. Das Unternehmen legt einen starken Fokus auf Qualität, Kompetenz, Innovation und Zusammenarbeit und setzt dafür auf den Einsatz moderner Informationstechnologien.Hauptsitz des Unternehmens ist im australischen Melbourne, zwei weitere Büros gibt es in Sydney und Brisbane. In Neuseeland ist ACA International in Auckland, Wellington und Hamilton vertreten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine weitere Niederlassung in Kansas City, USA. ACA International ist auch in der Region Greater China präsent. Die chinesischen Standorte sind allerdings nicht Bestandteil der Akquisition, da Dachser seine Kunden in China bereits seit 2003 mit eigenen Standorten betreut.Wachstumskurs fortsetzenGeleitet wird ACA International seit 14 Jahren von den erfahrenen Luft- und Seefrachtlogistikern Adam Cruttenden, Glenn Hall, Mark Weeks und Hervey Graham. Adam Cruttenden übernimmt zukünftig die Rolle als Managing Director ASL Oceania. "Mit der Akquisition setzen wir den Wachstumskurs von Dachser Air & Sea Logistics fort und schließen mit Australien und Neuseeland eine Lücke in unserem globalen Netzwerk aus eigenen Standorten", sagt Edoardo Podestà, COO ASL und Managing Director ASL Asia Pacific. "Unseren Kunden bieten wir damit den nahtlosen Zugang zu Märkten, die von einem dynamischen Wirtschaftsumfeld, attraktiven Standortbedingungen und einer hohen Investitionstätigkeit geprägt sind."Über Dachser:Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.Mit rund 31.800 Mitarbeitenden an weltweit 376 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2021 einen konsolidierten Netto-Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 83,6 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter dachser.deMedienkontakt Dachser:Theresia GläserConsultant for Corporate Public RelationsDACHSER SEThomas-Dachser-Straße 287439 KemptenPhone: +49 831 5916-1421Fax: +49 831 5916 81421theresia.glaeser@dachser.comwww.dachser.deOriginal-Content von: Dachser SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81940/5463289