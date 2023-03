Studierende der University of Arizona haben einen Satelliten mit einer aufblasbaren Antenne entworfen. Damit sollen Informationen deutlich schneller zur Erde übermittelt werden können. Aufblasbare Antenne für die Datenübertragung Die Beachball-Antenne schmückt einen Cubesat-Satelliten von der Größe einer Familienpackung Cornflakes. Alle Materialien sind so beschaffen, dass sie den Raketenstart überstehen und die Erde umkreisen können. Die aufblasbare Antenne soll dabei vor allem ermöglichen, mit einer hohen Geschwindigkeit und niedrigen Kosten kommunizieren zu können. Es wird erwartet, dass die Beachball-Antenne Informationen vom All zur Erde mit hohen Datenübertragungsraten ...

