Fraport mit starken Zahlen - Außerdem: Aktuelle Situation an den Energiemärkten

Der Frankfurter Flughafenbetreiber legte seine Jahreszahlen vor. Nach den Corona-Jahren, welche auch Fraport stark beeinträchtigten, konnten die Zahlen und auch Ausblicke positiv überraschen.



Das Konzernergebnis des Flughafenbetreibers Fraport konnte im vergangenen Jahr um 82 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Dies basierte nicht zuletzt auf der enormen Erholung der Luftfahrtbranche nach den Corona-Jahren. Der Umsatz konnte ebenfalls auf 3,2 Milliarden Euro gesteigert werden.



Positiver Ausblick:



Für das laufende Jahr stellt der Konzern ebenfalls einen positiven Ausblick in Aussicht. Insgesamt rechnet man mit bis zu 63 Millionen Fluggästen über das gesamte Jahr, womit man bis auf einen Abschlag von 10 Prozent das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht anpeilt. Dennoch sieht man sich damit konfrontiert, Störungen im Flugbetrieb zu vermeiden. Im vergangenen Jahr kam es mehrfach zu Verspätungen oder sogar Flugausfällen durch Personalmangel.









