Europäisches Zahlungsverkehrs-Fintech verbessert den Schutz vor finanziellen Bedrohungen und die Effizienz von AML mit der SONAR-Lösung von ThetaRay

Noda, ein Open-Banking-Fintech-Unternehmen, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Transaktionsüberwachungs-Technologie, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Zahlungsverkehrsüberwachung und Compliance-Funktionen auf der wachsenden Plattform von Noda zu verbessern, die die neue digitale Wirtschaft in Europa unterstützt.

Noda hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und hilft Online-Händlern in Europa, direkte Bankzahlungen von eCustomern über eine sichere und sofortige One-Stop-Open-Banking-Zahlungslösung zu erhalten, die eine Alternative zu Karten darstellt und eine direkte Integration mit Banken in den meisten europäischen Ländern bietet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Noda die hochentwickelte, KI-gestützte SaaS SONAR-Lösung von ThetaRay für AML implementieren, die bekannte und unbekannte Bedrohungen durch Finanzkriminalität und die frühesten Anzeichen von Betrugsversuchen erkennt. Das System wird Noda in die Lage versetzen, mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Regulierungslandschaft Schritt zu halten und die Compliance-Herausforderungen zu bewältigen, die mit der Überwachung von Transaktionen im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) über mehrere Kanäle und Gerichtsbarkeiten verbunden sind.

"Mit dem fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystem von ThetaRay und unserer Expertise in den Bereichen Zahlungsdienste und Compliance sind wir in der Lage, unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagte Lasma Gavarane, Chief Compliance Officer/MLRO bei Noda. "Gemeinsam werden wir in der Lage sein, Finanzkriminalität aufzudecken und zu verhindern, die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und somit die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer schnellen und bequemen Zahlungsdienste für unsere Kunden zu verbessern."

Während SEPA die Überweisung von Euro in die Mitgliedsländer vereinfacht, haben die Finanzinstitute, die Transaktionen abwickeln, keine vollständige Übersicht über die Profile und Aktivitäten der Kunden. Durch die Bereitstellung tiefgreifender, KI-generierter Einblicke kann das ThetaRay-System anomales Verhalten erkennen, das auf Finanzkriminalität hinweist.

"Noda ist ein Innovationsführer auf dem europäischen Zahlungsverkehrsmarkt, der sich in ein wettbewerbsfähigeres und effizienteres Netzwerk verwandelt, das die digitale Wirtschaft ermöglicht. Der Einsatz von hochentwickelter KI-Technologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität schafft Vertrauen in ein Zahlungsverkehrsökosystem, das als Fintech-Wachstumsmotor dient", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Noda, um europäische Fintechs zu entwickeln und zu fördern."

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge haben Fintechs in Europa eine Gesamtbewertung von fast 430 Milliarden Euro, was mehr ist als die Marktkapitalisierung der sieben größten börsennotierten Banken in Europa zusammen.1

Die preisgekrönte SONAR-Lösung von ThetaRay basiert auf einer proprietären Form der KI, der Intuition der künstlichen Intelligenz, die die menschliche Voreingenommenheit ersetzt und dem System die Fähigkeit verleiht, Anomalien zu erkennen und Unbekanntes außerhalb des normalen Verhaltens zu finden, einschließlich völlig neuer Typologien. Es ermöglicht Fintechs und Banken, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren, um wirklich verdächtige Aktivitäten effektiv zu identifizieren und ein vollständiges Bild der Kundenidentitäten zu erstellen, auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dies ermöglicht die schnelle Entdeckung bekannter und unbekannter Geldwäschebedrohungen und eine bis zu 99-prozentige Reduzierung von Fehlalarmen im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

(1) McKinsey, Europe's Fintech Opportunity Report, Oktober 2022.

Über Noda:

Mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich und Niederlassungen in Spanien, Lettland, Litauen und Zypern hat Noda seine Sofortzahlungslösung (den Noda-Pay-Button) weiter entwickelt als andere Unternehmen im Bereich Open Banking. Noda ermöglicht es Händlern, direkte Bankzahlungen von eCustomern über Open Banking als Alternative zu Karten zu erhalten. Händler können Open-Banking-Zahlungen schnell über die Noda-API implementieren und dabei die intuitive Benutzeroberfläche und die niedrigen Gebühren nutzen. Der Service von Noda gewährleistet eine einfache, sofortige und sichere Open-Banking-Zahlungslösung aus einer Hand und bietet eine direkte Integration mit Banken in den meisten europäischen Ländern, darunter Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und Großbritannien. Die Integration ist derzeit für über 300 Banken verfügbar.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung SONAR von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz mit Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, die Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten und die Steigerung ihrer Umsatzerlöse durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den unerreicht niedrigen falsch-positiven Ergebnissen und hohen Erkennungsraten von ThetaRay.

