MÄRKTE USA/Fest - Weiter Rätselraten um Fed-Zinsschritt

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 32.111 Punkte, der S&P-500 steigt um 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,6 Prozent. Teilnehmer sehen eine Erholungsbewegung nach der Krise rund um den Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB).

Die vor Börsenstart präsentierten Inflationsdaten entsprachen im Wesentlichen der Prognose, lediglich die Kernrate fiel auf Monatsbasis etwas höher als erwartet aus. Damit liefern sie keinen Anhaltspunkt für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Immerhin hat der Inflationsdruck gegenüber dem Vormonat - wie erwartet - nachgelassen.

Die Turbulenzen um die SVB Bank hatten an den Märkten die Spekulation ausgelöst, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen stoppt. Doch bedarf es hierfür möglicherweise eines nachlassenden Inflationsdrucks. Hätten die Verbraucherpreise unter der erwarteten Jahresrate von 6 Prozent gelegen, hätten sich Anleger darauf einstellen können, dass die Fed die geldpolitischen Schrauben lockert, um die Märkte zu stützen. Nun bleibt es bei der Unsicherheit, ob die Fed ihren Kampf gegen die Inflation trotz der Turbulenzen im Finanzsektor fortsetzen wird oder sie stillhält, weil sie befürchtet, dass ihre Straffungspolitik bereits zu viel Schaden angerichtet hat.

"Es gibt jetzt einen massiven Mangel an Konsens am Markt darüber, was die Fed tun sollte und was sie tun wird", so die Swissquote Bank. In jedem Fall rechnen Teilnehmer in nächster Zeit mit erhöhter Volatilität an den Märkten.

Dollar wenig bewegt - Ölpreise leichter

Der Dollar zeigte sich nach den Inflationsdaten wechselhaft, liegt aber letztlich auf dem Niveau von vor den Daten und damit nur wenig verändert zum Vortag. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent.

Die Ölpreise tendieren erneut leichter, belastet von den Problemen rund um den SVB-Kollaps. Eine Finanzkrise könnte gesamtwirtschaftliche Effekte nach sich ziehen und so die Nachfrage abwürgen. Die Preise sinken um bis zu 2,4 Prozent.

Die Anleihen zeigen sich am kurzen Ende unter Druck, nachdem sie am Vortag kräftig zugelegt hatten. Hier lastet die höhere Kernrate der Verbraucherpreise auf Monatsbasis. Die Zehnjahresrendite tendiert 3,8 Basispunkte höher bei 3,61 Prozent.

Bunge fest mit Aufstieg in S&P-500

Derweil wurden zwei Änderungen im S&P-500 angekündigt. Bunge und Insulet ersetzen Signature Bank und SVB. Bunge klettern um 10 Prozent, Insulet stiegen um 1,5 Prozent.

Einige Titel von kleineren Finanzinstituten erholen sich von den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage. So gewinnen First Republic Bank 57 Prozent, nachdem sie am Montag fast 62 Prozent niedriger geschlossen hatten. KeyCorp gewinnen 17 Prozent nach Verlusten von 27 Prozent am Vortag.

Der Aktienkurs von United Airlines fällt um 5,1 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt hat. Die Aktien von Gitlab knicken um 28 Prozent ein, nachdem der Ausblick auf das laufende erste Quartal und das Geschäftsjahr enttäuscht hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.110,72 +0,9% 291,58 -3,1% S&P-500 3.908,21 +1,4% 52,45 +1,8% Nasdaq-Comp. 11.365,66 +1,6% 176,81 +8,6% Nasdaq-100 12.085,40 +1,4% 162,23 +10,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +32,8 3,98 -11,1 5 Jahre 3,83 +12,4 3,70 -17,5 7 Jahre 3,76 +7,9 3,68 -21,1 10 Jahre 3,61 +3,8 3,58 -26,7 30 Jahre 3,75 +3,2 3,71 -22,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0716 -0,1% 1,0697 1,0731 +0,1% EUR/JPY 144,39 +1,0% 142,73 143,01 +2,9% EUR/CHF 0,9790 +0,1% 0,9761 0,9774 -1,1% EUR/GBP 0,8802 -0,1% 0,8784 0,8832 -0,5% USD/JPY 134,66 +1,1% 133,43 133,29 +2,7% GBP/USD 1,2176 -0,0% 1,2178 1,2150 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,8765 +0,4% 6,8617 6,8452 -0,7% Bitcoin BTC/USD 26.064,90 +7,3% 24.500,72 24.222,32 +57,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,02 74,80 -2,4% -1,78 -9,3% Brent/ICE 79,06 80,77 -2,1% -1,71 -7,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,35 49,58 -6,5% -3,23 -36,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.904,61 1.910,10 -0,3% -5,49 +4,4% Silber (Spot) 21,70 21,78 -0,3% -0,07 -9,5% Platin (Spot) 984,65 999,68 -1,5% -15,03 -7,8% Kupfer-Future 4,06 4,07 -0,3% -0,01 +6,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

