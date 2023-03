Bei der Zusammenarbeit werden das umfassende IP-Portfolio sowie die individuelle Halbleiter- und Software-Entwicklungsplattform von VeriSilicon eingesetzt, um Windows IoT Enterprise auf Arm-basierten SoC-Plattformen schneller bereitzustellen

VeriSilicon (688521.SH) kündigte heute seine Zusammenarbeit mit Microsoft bei auf Windows 10 IoT Enterprise basierenden Plattformen an, die eine Hardware-Beschleunigung und langfristigen Support für leistungsstarke Embedded-Plattformen einschließt. Mithilfe seiner Fähigkeit im Bereich Embedded-Software-Design und der jahrzehntelangen Erfahrung bei der Einführung erfolgreicher Produkte ermöglicht VeriSilicon Entwicklern von Embedded-Anwendungen und OEMs die rasche Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von IoT-Lösungen in einem vertrauenswürdigen Betriebssystem mit vertrauten Entwicklungs- und Verwaltungstools sowie die nahtlose Anbindung von Geräten an die Cloud mithilfe von Microsoft Azure IoT.

Die gleiche Grundlage für maschinelles Lernen, Grafik und Medien, die bei Xbox und Windows Gaming dafür sorgt, vielfältige und ansprechende Benutzererlebnisse auf dem Desktop zu schaffen, ist durch diese Zusammenarbeit nun auch für Edge-Geräte verfügbar, auf denen modernste Anwendungen auf einer zuverlässigen, langlebigen Windows-Grundlage laufen. Die Plattformen, die im Rahmen dieser Zusammenarbeit zunächst unterstützt werden, sind eine skalierbare Familie einiger von VeriSilicon entwickelten Anwendungsprozessoren mit 15 Jahre währendem Support des Fabless-Anbieters, die auf den Prozessoren Multicore Arm x64-v8A basieren, sowie Video-Beschleuniger von Hantro, GPUs Neuronale VIP-Netzwerkprozessoren von Vivante und Bildsignalprozessoren von VeriSilicon.

Als Erweiterung der kundenspezifischen Halbleiterdienste des Unternehmens aus einer Hand beinhaltet die umfassende Softwareentwicklungsplattform von VeriSilicon anwendungsorientierte Softwarelösungen, Softwareentwicklungskits, individuelle Software, Softwarewartung und Softwareupgrades. Speziell zur Adressierung der Anforderungen verschiedener Kunden und Märkte hat VeriSilicon eine Reihe skalierbarer, wiederverwendbarer Gerätetreiber, Middleware und SDKs entwickelt, die auf Plattformansätzen für gängige Betriebssysteme wie Linux, Android, Chromium, FreeRTOS und Windows basieren, um den umfassenden Anforderungen mit Blick auf Notebooks, Mediaplayer, IoT und tragbare Geräte gerecht zu werden.

"Im Zeitalter der Informationstechnologie ist ‚Software-defined Everything' zu einem der wichtigsten Trends in der technologischen Entwicklung geworden. Im Prozess des Chip- und Systemdesigns können die synchronisierte Hardware- und Softwareentwicklung und das kollaborative Design die Ressourcenallokation erheblich optimieren, die Entwicklungseffizienz verbessern, die Produkteinführungszeit verkürzen und Projektkosten einsparen", sagte Wiseway Wang, Senior Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division. "VeriSilicon hat bereits Software-Design-Services und SDKs für mehrere im Fortune Global 500 aufgestellte Software- und IC-Design-Unternehmen sowie für Internet-Unternehmen bereitgestellt. Die Zusammenarbeit mit Microsoft ist eine weitere Bestätigung der starken Fähigkeiten von VeriSilicon bei Softwaredesign und -service."

Kam VedBrat, General Manager, Azure IoT and Edge, bei Microsoft Corp. sagte: "Die umfassende Softwareentwicklungsplattform für Windows in Kombination mit dem langfristigen Supportangebot von VeriSilicon ermöglicht es OEMs, Point-of-Sale-Geräte für den Einzelhandel, industrielle Automatisierungsgeräte, digitale Beschilderung, medizinische Geräte oder jede Appliance mit einem Bildschirm auf einer vertrauenswürdigen, sicheren und intelligenten Plattform bereitzustellen."

Um Live-Demonstrationen zu sehen und mehr über die Bandbreite innovativer Halbleiter-, Software- und IP-Lösungen des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie VeriSilicon an Stand 4A-518 (Halle 4A Stand 518) auf der Embedded World 2023 vom 14. bis 16. März in Deutschland. VeriSilicon wird am 16. März um 11.30 Uhr im Raum Lissabon im Nürnberger Kongresszentrum überdies ein eigenes Chiplet CEO Forum veranstalten. Um sich für das Chiplet Forum anzumelden, besuchen Sie bitte: chipletevent.verisilicon.com.

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand unter Nutzung seiner eigenen Halbleiter-IP-Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für IDM, Fabless, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen, Cloud-Dienstanbieter usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Smart Wearables, hochwertige Anwendungsprozessoren, Video-Transcoding-Beschleunigung, intelligente Pixel-Verarbeitung usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Arten von hausinternen Prozessor-IPs, und zwar GPU-IP, NPU-IP, VPU-IP, DSP-IP, ISP-IP und Display-Prozessor-IP, sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai. Das Unternehmen betreibt 7 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. Bei VeriSilicon arbeiten derzeit mehr als 1.200 Beschäftigte.

